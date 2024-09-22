Где в Туле отремонтируют дороги?

На постоянной основе идут работы по ямочному ремонту автомобильных дорог и тротуаров, заделка швов и трещин, прочистка систем ливневой канализации.
Так, с начала 2024 года устранены дефекты асфальтобетонного покрытия на площади более 96,5 тыс. кв. м.
В работах задействованы подрядные организации и сотрудники Центра организации дорожно-транспортного движения Тулы.
За последнее время проведена укладка горячего асфальтобетона на участках улично-дорожной:
- на ул. Декабристов,
- в п. Озерный,
- на ул. Лермонтова,
- ул. Щегловская Засека,
- ул. Советской,
- ул. Арсенальной,
- в д. Медвенка,
- на ул. Победы в п. Косая Гора,
- ул. Болдина,
- ул. Петровской,
- в п. Петровском,
- на ул. Пугачева/ул. Буденного,
- ул. Максимовского,
- ул. М. Горького,
- ул. Металлургов,
- ул. Замочной,
- ул. Ф. Смирнова,
- в мкр. Новая Тула,
- в д. Струково,
- на ул. Пузакова,
- ул. Ф. Энгельса,
- ул. Мира в п. Ильинка,
- ул. Дачной в п. Обидимо.
Противопаводковые мероприятия были организованы на ул. Луначарского, ул. Сойфера, ул. Фрунзе, ул. Плеханова.
Работы продолжаются на ул. Шахтерской в п. Южный, на 2-м проезде Металлургов, ул. М. Горького, ул. Победы, ул. Молодежной в с. Алешня.
Ремонт ведется на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации города Тулы,
а также по обращениям граждан, поступившим на портал «Открытый регион 71», портал обратной связи или по телефону: 30-47-81.