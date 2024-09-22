Где в Туле отремонтируют дороги?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Его проводят для поддержания эксплуатационных характеристик объектов улично-дорожной сети.

На постоянной основе идут работы по ямочному ремонту автомобильных дорог и тротуаров, заделка швов и трещин, прочистка систем ливневой канализации.

Так, с начала 2024 года устранены дефекты асфальтобетонного покрытия на площади более 96,5 тыс. кв. м.

В работах задействованы подрядные организации и сотрудники Центра организации дорожно-транспортного движения Тулы.

За последнее время проведена укладка горячего асфальтобетона на участках улично-дорожной:

на ул. Декабристов,

в п. Озерный,

на ул. Лермонтова,

ул. Щегловская Засека,

ул. Советской,

ул. Арсенальной,

в д. Медвенка,

на ул. Победы в п. Косая Гора,

ул. Болдина,

ул. Петровской,

в п. Петровском,

на ул. Пугачева/ул. Буденного,

ул. Максимовского,

ул. М. Горького,

ул. Металлургов,

ул. Замочной,

ул. Ф. Смирнова,

в мкр. Новая Тула,

в д. Струково,

на ул. Пузакова,

ул. Ф. Энгельса,

ул. Мира в п. Ильинка,

ул. Дачной в п. Обидимо.

Противопаводковые мероприятия были организованы на ул. Луначарского, ул. Сойфера, ул. Фрунзе, ул. Плеханова.

Работы продолжаются на ул. Шахтерской в п. Южный, на 2-м проезде Металлургов, ул. М. Горького, ул. Победы, ул. Молодежной в с. Алешня.

Ремонт ведется на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации города Тулы,