  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле отремонтируют дороги? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле отремонтируют дороги?
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Где в Туле отремонтируют дороги?

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Его проводят для поддержания эксплуатационных характеристик объектов улично-дорожной сети.

На постоянной основе идут работы по ямочному ремонту автомобильных дорог и тротуаров, заделка швов и трещин, прочистка систем ливневой канализации. 

Так, с начала 2024 года устранены дефекты асфальтобетонного покрытия на площади более 96,5 тыс. кв. м.

В работах задействованы подрядные организации и сотрудники Центра организации дорожно-транспортного движения Тулы. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (6).jpg

За последнее время проведена укладка горячего асфальтобетона на участках улично-дорожной:

  • на ул. Декабристов,
  • в п. Озерный,
  • на ул. Лермонтова,
  • ул. Щегловская Засека,
  • ул. Советской,
  • ул. Арсенальной,
  • в д. Медвенка,
  • на ул. Победы в п. Косая Гора,
  • ул. Болдина,
  • ул. Петровской,
  • в п. Петровском,
  • на ул. Пугачева/ул. Буденного,
  • ул. Максимовского,
  • ул. М. Горького,
  • ул. Металлургов,
  • ул. Замочной,
  • ул. Ф. Смирнова,
  • в мкр. Новая Тула,
  • в д. Струково,
  • на ул. Пузакова,
  • ул. Ф. Энгельса,
  • ул. Мира в п. Ильинка,
  • ул. Дачной в п. Обидимо.

Противопаводковые мероприятия были организованы на ул. Луначарского, ул. Сойфера, ул. Фрунзе, ул. Плеханова.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (3).jpg

Работы продолжаются на ул. Шахтерской в п. Южный, на 2-м проезде Металлургов, ул. М. Горького, ул. Победы, ул. Молодежной в с. Алешня. 

Ремонт ведется на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации города Тулы,

а также по обращениям граждан, поступившим на портал «Открытый регион 71», портал обратной связи или по телефону: 30-47-81.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 14:30 −1
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорог
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Плюют на запрет»: в поселке Ильинка образовался «проходной двор» для грузовиков
«Плюют на запрет»: в поселке Ильинка образовался «проходной двор» для грузовиков
Тульские рыбаки и волонтеры спасли речную сову с порванным крылом
Тульские рыбаки и волонтеры спасли речную сову с порванным крылом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.