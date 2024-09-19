«На защите Родины»: в тульском Музее оружия открылась выставка к 85-летию Николая Макаровца

Фото Дмитрия Дзюбина.

Впервые на ней представлены награды, служебные документы, личные фотографии, переданные его семьей специально для этого проекта.

Николай Александрович Макаровец — выдающийся тульский оружейник, Герой России, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

В 1985–2015 годах он возглавлял в Туле научно-производственное объединение «СПЛАВ», специализирующееся на разработке реактивных систем залпового огня. Именно тогда на вооружение российских войск поступили одни из самых мощных в мире РСЗО — «Смерч» и «Торнадо». Эти образцы подтвердили высокий авторитет отечественных оружейников в развитии данного вида боевой техники.

На открытие выставки приехала дочь Николая Макаровца — Наталья Николаевна Макаровец:

— Отец был очень строгим, но справедливым человеком. Мне он внушил, что самое главное — ответственность — перед людьми и за то, что ты делаешь. В нашей семье были традиционные ценности. Мы, как и все люди Советского Союза, отмечали одни и те же праздники, очень любили Новый год, ходили на первомайские демонстрации.

На выставке впервые представлены государственные и ведомственные награды отца, служебные документы, личные фотографии отца. В частности — звезда «Герой России», четыре ордена «За заслуги перед Отечеством», удостоверение Почетного гражданина Тульской области, трудовая книжка, личное дело, деловой костюм, мантия Почетного доктора ТулГУ и многое другое.

Из личных вещей — очки и мобильный телефон.

Когда папа все успевал? Знаете, если у человека надежный тыл, то все возможно. С моей мамой они прожили вместе 52 года. И отец всегда говорил, что половина его заслуг — мамины. Без надежного тыла никакой карьеры бы не было.

Надежда Ивановна Калугина, директор Тульского государственного музея оружия:

— Выставку, посвященную Николаю Александровичу Макаровцу, мы назвали «На защите Родины». Он не просто блестящий организатор оружейного производства, не просто выдающийся конструктор, один из авторов и родоначальников реактивных систем залпового огня, которые до сих пор дают отпор тем, кто сегодня перешел черту и нарушает государственные интересы России. Эти системы и сегодня — на защите Родины. Николаю Макаровцу память и почет на века за то, что он сделал для своей Родины. Для нас, сотрудников музея, он навсегда в душе и в сердце - настоящий близкий друг, наставник. Он так много сделал для развития музея, что мы считаем его членом нашего коллектива.

А на день открытия музея он организовал установку у нас реактивных систем залпового огня — так было положено начало потрясающей выставке «Стальные стражи».

Заместитель генерального директора, главный конструктор НПО «Сплав» Борис Белобрагин был учеником Николая Макаровца.

— Николай Александрович участвовал в разработке двигателей для межконтинентальных ракет, и за разработку одной из моделей стал лауреатом Ленинской премии, он тогда был еще очень молодым человеком.

Огромная его заслуга в том, что на «Сплаве» он создал коллектив единомышленников, выдающихся конструкторов, технологов, производственников, которые вместе, одной командой, занялись разработкой реактивных систем залпового огня.

Хочется поклониться ему до земли, когда в одно время встал очень щепетильный вопрос и требовалось доказать высокую эффективность одного из наших изделий, он мужественно и героически поехал в Сирийскую республику и в боевых действиях это доказал.

Губернатор Дмитрий Миляев осмотрел выставку вместе с дочерью Николая Макаровца.

Выставка будет работать до 16 февраля.

Примечательно, что выставка открылась в День оружейника. На торжественном мероприятии сразу после ее открытия губернатор Тульской области поздравил оружейников с праздником и наградил коллективы оборонных предприятий государственными и региональными наградами.

— Тула — самоварная, пряничная, гармонная, но в первую очередь — оружейная столица России! — сказал Дмитрий Миляев. — На протяжении многих веков русские воины стоят на страже Родины с тульским оружием в руках. Так было во времена Отечественной войны 1812 года, в роковые годы Великой Отечественной, на протяжении различных локальных конфликтов. Так остается и сегодня, когда наша страна снова сражается за свое будущее. Имена тех, кто своими руками ковал славу легендарного русского оружия, навсегда вписаны в историю нашей державы. Среди них Сергей Мосин, Федор Токарев, Василий Дегтярев, Александр Ганичев, Аркадий Шипунов, Василий Грязев, Геннадий Денежкин, Николай Макаровец и многие другие прославленные конструкторы.

Он отметил, что тульские оружейники продолжают традиции своих выдающихся предшественников. ОПК Тульской области динамично развивается. Сегодня в оборонно-промышленном комплексе Тульской области трудятся более 40 тысяч человек. Проводится большая системная работа по привлечению в оборонку молодых специалистов.

— Уверен, что мастерство опытных оружейников и свежий взгляд молодежи позволят нашей оборонной промышленности и дальше занимать лидирующие позиции не только в России, но и в мире.

Фоторепортаж — в нашей галерее.