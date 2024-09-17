В Туле 18 сентября из-за ремонта теплосетей ограничат движение на улице Ленинградской

Ремонтировать будут до 8 октября.

В Туле с 18 сентября по 8 октября будет ограничено движение транспорта на улице Ленинградской в районе домов № 9 и 11.

Это связано с ремонтом теплосетей. Просим водителей учитывать информацию, сообщили в администрации города.