В Туле 18 сентября из-за ремонта теплосетей ограничат движение на улице Ленинградской

В Туле с 18 сентября по 8 октября будет ограничено движение транспорта на улице Ленинградской в районе домов № 9 и 11.
Это связано с ремонтом теплосетей. Просим водителей учитывать информацию, сообщили в администрации города.
Ремонтировать будут до 8 октября.
В Туле с 18 сентября по 8 октября будет ограничено движение транспорта на улице Ленинградской в районе домов № 9 и 11.
Это связано с ремонтом теплосетей. Просим водителей учитывать информацию, сообщили в администрации города.
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