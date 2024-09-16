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Тульские чиновники начнут мониторить среднесуточную температуру, чтобы вовремя включать отопление
Фото Алексея Пирязева.

Тульские чиновники начнут мониторить среднесуточную температуру, чтобы вовремя включать отопление

Управляющим компаниям рекомендовали расширить каналы связи с жителями, в том числе через чаты МКД.

В Тульской области в 2024 году из бюджета на подготовку к отопительному сезону выделено дополнительное финансирование — 320 млн рублей. Завершено строительство котельных в Донском и Киреевске.

Модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры в Донском, Арсеньевском, Веневском, Кимовском, Киреевском, Суворовском и Узловском районах. Заменили тепловые сети в Богородицком, Киреевском и Щекинском районах, сообщили в пресс-службе правительства региона. 

До конца года введут в эксплуатацию 9 котельных. Министр ЖКХ Олег Дючков попросил глав муниципальных администраций взять на контроль перечень вопросов по началу отопительного сезона.

Зам. председателя правительства Тульской области Наталье Аникиной поручили максимально усилить информирование жителей о порядке включения отопления и отработки инцидентов — от пуска и до появления тепла в конкретной квартире. Она отметила, что управляющим компаниям рекомендовано расширить каналы связи с жителями, в том числе через чаты МКД.

По поручению губернатора Дмитрия Миляева с 20 сентября в телеграм-канале и на сайте министерства ЖКХ ежедневно будут размещать данные о мониторинге среднесуточной температуры, на основании которых каждый глава принимает решение о старте отопительного периода.

— В настоящее время по обращениям граждан на контроле находится 106 объектов, где не завершены работы по разрытию и благоустройству после проведения земельных работ, а также еще 37 — с переносом срока устранения. Он отметил, что главам администраций необходимо усилить работу по этим направлениям, — рассказал директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Андрей Журавлев. 

Дмитрий Миляев поручил министру по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александру Бибикову разобраться в причинах задержек и мерах, необходимых для своевременного устранения разрытий и восстановления благоустройства. А главам — при необходимости подключать контролирующие органы для устранения нарушений.

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сегодня, в 16:35 −1
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