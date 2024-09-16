В Болохово подрядчика оштрафовали на 855 тысяч рублей за то, что вовремя не закончил ремонт дороги. Проверку исполнения контракта провели сотрудники Киреевской межрайонной прокуратуры.

Компания «Спирит-71» должна была отремонтировать дорогу за 17 млн рублей. Однако специалисты так и не закончили работу в срок.

По постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика».