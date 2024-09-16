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В Болохово подрядчика оштрафовали на 855 тысяч рублей за то, что вовремя не закончил ремонт дороги

В Болохово подрядчика оштрафовали на 855 тысяч рублей за то, что вовремя не закончил ремонт дороги

Сумма контракта составляла 17 млн рублей.

В Болохово подрядчика оштрафовали на 855 тысяч рублей за то, что вовремя не закончил ремонт дороги. Проверку исполнения контракта провели сотрудники Киреевской межрайонной прокуратуры. 

Компания «Спирит-71» должна была отремонтировать дорогу за 17 млн рублей. Однако специалисты так и не закончили работу в срок. 

По постановлению прокурора юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика». 

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Автор:
сегодня, в 13:33 0
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