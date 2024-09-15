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Погода в Туле 16 сентября: без осадков и до +28 градусов
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 16 сентября: без осадков и до +28 градусов

Атмосферное давление будет повышенным.

16 сентября в Туле ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с.

Температура по области днем — от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. 

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16 сентября, в 07:00 +5
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