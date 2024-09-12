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С Днем города!
Фото из архива Myslo.ru

С Днем города!

Официальные лица поздравляют туляков с праздником.

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Губернатор Тульской области
Дмитрий Миляев.

Дорогие туляки!

Поздравляю вас с Днем Тульской области и города-героя Тулы! 
Мы живем в регионе с богатым культурным наследием и древней историей, полной судьбоносных событий, трудовых и ратных подвигов предков. 
Это родина трудолюбивых, талантливых людей, настоящих профессионалов, истинных патриотов, защитников Отечества.

Здесь писали свои произведения Толстой, Тургенев и другие классики отечественной литературы, работали знаменитые промышленники Демидовы и Мосоловы, ковали славу русского оружия такие легендарные конструкторы, как Мосин, Токарев, Шипунов, Грязев, Макаровец.

Современное поколение туляков с честью продолжает их традиции. Сегодня благодаря вам Тулу и весь наш регион заслуженно называют краем мастеров, оружейной столицей и третьей музейной столицей России.

Вместе с вами мы бережно сохраняем достижения и память отцов, дедов и прадедов, чтобы на этой основе строить настоящее и будущее нашей родной тульской земли – развивать экономику, культуру, образование, здравоохранение, спорт и другие важнейшие сферы. 

Спасибо каждому, кто на своем месте вносит посильный вклад в общее дело, помогает преображать Тулу и область, создавать комфортную среду для жизни, учебы, работы и воспитания детей.

Желаю всем вам крепкого здоровья, добра, благополучия и хорошего настроения!

 

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Николай Борзенков,
генеральный директор ООО «Металлопрокатный завод».

Уважаемые жители Тульской области!

Именно жители делают город тем, какой он есть и каким будет в будущем. Неравнодушие туляков и активная гражданская позиция задают тот самый вектор и импульс для развития. Заботливое и бережное отношение к прошлому в сочетании желанием идти в ногу со временем – ключ к успеху. И он есть у туляков.

Сегодняшняя Тула – это уже не только привычная оружейная и пряничная столица. Тула-2024 – это современный туристический город, где вкусно, ярко, стильно, самобытно. Именно поэтому многие гости вновь и вновь возвращаются, открывая для себя наш край каждый раз с новой стороны. 

Я желаю тулякам успехов во всех начинаниях, достижения новых целей и, конечно, мира и добра в каждом доме и сердце. Пусть наш город процветает, а слава его гремит на всю Россию. С днем рождения, родная Тула!

 

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Илья Курилов,
генеральный директор ООО «ТОР».

Уважаемые туляки!

От лица коллективов оборонных предприятий ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», АО «АК «Туламашзавод», АО «Тулаточмаш», а также от себя лично поздравляю вас с Днем города!

Эта дата – замечательный повод задуматься о настоящем и будущем города оружейников с его уникальной историей, культурным наследием и мощными научно-техническими ресурсами.

Тулякам есть чем гордиться: они самоотверженно трудятся, чтобы укрепить оборонную мощь нашего государства. Неспроста Тулу называют оружейной столицей: более трехсот лет тульское оружие славится по всему миру.

В последние годы Тула приобрела внушительный импульс развития благодаря реализации социально-экономического потенциала. Особенно заметны перемены во внешнем облике города. Спортивные стадионы и детские сады, музейный квартал и набережная, Суворовское училище и креативные общественные пространства – все это превращает Тулу в место красоты и силы. Все больше туристов приезжает к нам на праздники и фестивали, посещает музеи и достопримечательности, увозя с собой незабываемые впечатления о городе-герое.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто вносит вклад в благоустройство и развитие города и его предприятий, умножая трудовые традиции. Примите самые искренние пожелания счастья, здоровья и благополучия. Пусть город-герой Тула с каждым днем становится краше!

 

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Андрей Кишалов,
генеральный директор 
охранного холдинга «БАРС».

Дорогие друзья!

Тула во все времена стояла на страже безопасности и охраняла покой жителей и мирное небо над нашей необъятной Родиной. 

И это не только талантливые мастера, которые из поколения в поколение передавали бесценный опыт создания надежного оружия. Это и непобедимые воины, готовые стойко сражаться с врагом и отстаивать интересы России. 

В День города приятно осознавать, что мы все являемся продолжателями традиций наших славных предков. И каждый из 878 лет подтверждает, что смелость, упорство, стремление находить решение самых сложных задач, неравнодушие и любовь к родному краю – эти качества отличают туляков. 
Желаю всем здоровья, оптимизма, достатка, чтобы семейный очаг горел ярко, а близкие всегда были рядом.
 

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