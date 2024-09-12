  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев отправил в отставку правительство Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев отправил в отставку правительство Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев отправил в отставку правительство Тульской области

Соответствующий указ глава региона подписал 12 сентября.

В соответствии с Уставом Тульской области губернатор Дмитрий Миляев подписал Указ об отставке правительства региона. 

Действующие члены правительства продолжат работу на занимаемых должностях до формирования нового состава. Его, согласно положению основного закона региона, губернатор Дмитрий Миляев утвердит в течение 30 дней.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялась инаугурация губернатора Тульской области. На торжественной церемонии присутствовали более 250 человек. В том числе помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:48 +3
Другие статьи по темам
Событие
отставка правительства
Люди
Дмитрий Миляев
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Здоровый завтрак и любимое варенье Толстого: в День города в Туле состоится гастрономический фестиваль
Здоровый завтрак и любимое варенье Толстого: в День города в Туле состоится гастрономический фестиваль
Дмитрий Миляев вступил в должность губернатора Тульской области
Дмитрий Миляев вступил в должность губернатора Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.