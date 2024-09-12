Дмитрий Миляев отправил в отставку правительство Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В соответствии с Уставом Тульской области губернатор Дмитрий Миляев подписал Указ об отставке правительства региона.

Действующие члены правительства продолжат работу на занимаемых должностях до формирования нового состава. Его, согласно положению основного закона региона, губернатор Дмитрий Миляев утвердит в течение 30 дней.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялась инаугурация губернатора Тульской области. На торжественной церемонии присутствовали более 250 человек. В том числе помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.