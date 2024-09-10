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В Узловском районе впервые за 20 лет промыли резервуары воды на Трестовском водозаборе
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Узловском районе впервые за 20 лет промыли резервуары воды на Трестовском водозаборе

На решение проблем водоснабжения из бюджета области направят больше 200 млн рублей.

В Тульской области министерство ЖКХ совместно с администрацией Узловского района разработали комплексный план мероприятий на 2024–2025 годы для снижения аварийности на сетях водоснабжения и улучшения качества воды.

В этом году впервые за 20 лет специалисты промыли резервуары чистой воды на Трестовском водозаборе. Ведутся работы по замене ветхих участков магистральных сетей и регулировке системы водоснабжения. Запланированы работы по ремонту оборудования водозаборов.

На работу по улучшению качества водоснабжения из бюджета области направят больше 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

— В 2025 году планируется произвести ремонт машинных залов основных водозаборов, ремонт фильтров, замену аварийных участков сетей в городе и ближайших населенных пунктах, установку новых задвижек на сетях. Комплексный подход позволит снизить аварийность и улучшить качество воды. Проведение работ в системах водоснабжения может приводить к ухудшению качества водоснабжения в течение трех дней с момента проведения работ. Поэтому очень важно, чтобы администрация города правильно организовывала работу по информированию жителей о проводимых работах и достигнутых результатах, — сказал министр ЖКХ Олег Дючков.

Ремонт сетей водоснабжения поможет снизить аварийность и связанное с этим ухудшение параметров воды, а для комплексного решения проблемы с качеством воды в Узловой разработан проект станции водоподготовки. 

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Автор:
сегодня, в 10:37 −1
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