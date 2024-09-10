В Туле побит рекорд тепла 2008 года

Фото Алексея Пирязева.

Сентябрь 2024 года продолжает удивлять жителей центральных областей европейской части страны небывало тёплой и сухой погодой. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», в понедельник, 9 сентября, суточные рекорды максимальной температуры воздуха отмечались во многих регионах Европейской России.

— Среди 22 рекордсменов отметим самый высокий рекорд, он был установлен в столице российских оружейников — Туле, там воздух прогрелся до +27,9°, что на 0,9° выше прежнего достижения 2008 года, — рассказали синоптики.

Аномально тёплая погода пока не собирается покидать Русскую равнину. Сегодня в регионе вновь возможны новые рекорды тепла. Среди претендентов Можайск и Коломна, Тула и Тверь, а также другие населённые пункты.