«Отвечают врачи»: тулякам расскажут об алкогольной зависимости

11 сентября в 12.00 в прямом эфире группы регионального минздрава «ВКонтакте» на вопросы ответит заместитель главного врача по детству Тульского областного наркологического диспансера № 1 Юлия Перминова. Она расскажет о признаках, которые могут сигнализировать о наличии алкогольной зависимости у подростков, и на что родителям следует обратить внимание.

Также врач даст советы по профилактике раннего употребления алкоголя.

Вопросы можно задать в личных сообщениях «ВКонтакте» или в ходе прямой трансляции по ссылке.