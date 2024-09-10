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«Отвечают врачи»: тулякам расскажут об алкогольной зависимости

«Отвечают врачи»: тулякам расскажут об алкогольной зависимости

Прямой эфир состоится уже завтра, 11 сентября.

11 сентября в 12.00 в прямом эфире группы регионального минздрава «ВКонтакте» на вопросы ответит заместитель главного врача по детству Тульского областного наркологического диспансера № 1 Юлия Перминова. Она расскажет о признаках, которые могут сигнализировать о наличии алкогольной зависимости у подростков, и на что родителям следует обратить внимание.

Также врач даст советы по профилактике раннего употребления алкоголя.

Вопросы можно задать в личных сообщениях «ВКонтакте» или в ходе прямой трансляции по ссылке.

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