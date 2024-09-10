  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области молодые айтишники будут разрабатывать проекты по решению региональных задач - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области молодые айтишники разработают проекты по решению региональных задач
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области молодые айтишники разработают проекты по решению региональных задач

На базе отдыха «Шахтёр» в Алексинском районе стартовала смена «Наука и IT – взгляд в цифровое будущее» форума «Трансформаторы».

В течение четырёх дней около 100 участников разберут профессиональную траекторию развития в IT, цифровую трансформацию и подготовят практические решения актуальных региональных вопросов. Участников смены приветствовал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Он отметил, что цифровизация – одно из ключевых направлений развития региона. Цифровые услуги и сервисы, которые оказывают государственные организации, постоянно нуждаются в развитии и совершенствовании. Они помогают делать жизнь граждан благополучнее, а задача руководства региона – сделать их лучше и удобнее, ориентированными на пользователя.

– По поручению врио губернатора Дмитрия Миляева в регионе уделяется большое внимание внедрению цифровизации в различные сферы жизнедеятельности. Ваша работа на форуме поможет заложить фундамент для реализации успешных решений в сфере цифровых технологий, – сказал Алексей Давлетшин.

me9kemgq46uin3wbzrq8dbncm83rm3ki.jpg

В первый день форума участники изучили актуальные вопросы в рамках панельной дискуссии с директорами ведущих IT-компаний и профильных образовательных учреждений. Обсудили развитие российского ПО, цифровизацию государственного и муниципального управления, «рынок данных» в России и другие.

Впереди участников ждут актуальные лекции от ведущих спикеров, разработка проектов полного цикла и решение практических кейсов цифровой трансформации энергетического сектора. Все участники будут распределены по группам и начнут разрабатывать дорожные карты и проекты по актуальным региональным задачам.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 22:27 −1
Другие статьи по темам
Событие
форум ТрансформаторыITцифровизациямолодежьправительство Тульской области
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Полицейские задержали двух тулячек, обокравших мужчину на ул. Металлистов
Полицейские задержали двух тулячек, обокравших мужчину на ул. Металлистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.