В Тульской области молодые айтишники разработают проекты по решению региональных задач

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На базе отдыха «Шахтёр» в Алексинском районе стартовала смена «Наука и IT – взгляд в цифровое будущее» форума «Трансформаторы».

В течение четырёх дней около 100 участников разберут профессиональную траекторию развития в IT, цифровую трансформацию и подготовят практические решения актуальных региональных вопросов. Участников смены приветствовал министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Он отметил, что цифровизация – одно из ключевых направлений развития региона. Цифровые услуги и сервисы, которые оказывают государственные организации, постоянно нуждаются в развитии и совершенствовании. Они помогают делать жизнь граждан благополучнее, а задача руководства региона – сделать их лучше и удобнее, ориентированными на пользователя.

– По поручению врио губернатора Дмитрия Миляева в регионе уделяется большое внимание внедрению цифровизации в различные сферы жизнедеятельности. Ваша работа на форуме поможет заложить фундамент для реализации успешных решений в сфере цифровых технологий, – сказал Алексей Давлетшин.

В первый день форума участники изучили актуальные вопросы в рамках панельной дискуссии с директорами ведущих IT-компаний и профильных образовательных учреждений. Обсудили развитие российского ПО, цифровизацию государственного и муниципального управления, «рынок данных» в России и другие.

Впереди участников ждут актуальные лекции от ведущих спикеров, разработка проектов полного цикла и решение практических кейсов цифровой трансформации энергетического сектора. Все участники будут распределены по группам и начнут разрабатывать дорожные карты и проекты по актуальным региональным задачам.