В Туле после облавы силовиков закрыли ещё три мигрантских кафе

Фото: телеграм-канал Тула. Экстремиzм»

Правоохранители провели проверку в Ленинском районе, а также в трёх мигрантских кафе в Туле. По данным телеграм-канала «Тула. Экстремиzм» было проверено около 50 иностранных граждан. Многие из них нарушили миграционное и трудовое законодательство.

Все нелегалы в ближайшее время отправятся домой. Пятерых доставили в военкомат для постановки на воинский учет. Работой трёх кафе заинтересовался Роспотребнадзор.

Было выявлено большое количество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. По итогам проверок представители Роспотребнадзора закрыли три заведения за антисанитарию.