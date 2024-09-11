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В Туле после облавы силовиков закрыли ещё три мигрантских кафе
Фото: телеграм-канал Тула. Экстремиzм»

В Туле после облавы силовиков закрыли ещё три мигрантских кафе

Правоохранители продолжают следить за соблюдением миграционного законодательства.

Правоохранители провели проверку в Ленинском районе, а также в трёх мигрантских кафе в Туле. По данным телеграм-канала «Тула. Экстремиzм» было проверено около 50 иностранных граждан. Многие из них нарушили миграционное и трудовое законодательство.

Все нелегалы в ближайшее время отправятся домой. Пятерых доставили в военкомат для постановки на воинский учет. Работой трёх кафе заинтересовался Роспотребнадзор.

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Было выявлено большое количество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. По итогам проверок представители Роспотребнадзора закрыли три заведения за антисанитарию.

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