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Сегодня – завершающий день викторины ко Дню Тулы и Тульской области

Сегодня – завершающий день викторины ко Дню Тулы и Тульской области

8 сентября до 20.00 жители Тульской области могут присоединиться к очной викторине с ценными подарками.

Викторину, напомним, проводит общественная организация «Добрый Мир» в рамках масштабного проекта «Выбираем всей семьей!» Проект реализуется в Год семьи и направлен на сплочение и сближение семей Тульской области, организацию совместного интересного и полезного досуга.

Антон Неклюдов.jpg

«Викторина стала уже седьмой в нынешнем году и второй, которая проходит в очном формате, - рассказал председатель общественной организации «Добрый Мир» Антон Неклюдов. - Для ее проведения были отпечатаны билеты участников и сформированы счетные участки. На счетных участках волонтеры принимают опросную часть билета, контрольный купон возвращают участнику – по нему можно будет получить подарок в случае победы. Приглашаем всех, кто еще не принял участия в нашей викторине, присоединяться! По итогам распределим 3500 ценных подарков: телевизоры, ноутбуки, телефоны, сертификаты на покупку бытовой техники».

Жительница Тулы Ольга получила билет участника викторины на счетном участке, здесь же заполнила его и опустила в специальный ящик.

Ольга.jpg

«Волонтеры предложили нам заполнить билет и принять участие в викторине. Мы согласились. В похожей викторине участвовали в марте, но выиграть не получилось. Надеемся на то, что повезет в этот раз».

Подведение итогов и распределение подарков среди участников викторины состоится 14 сентября в прямом эфире на странице организации «Добрый Мир» в социальной сети «ВКонтакте».

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