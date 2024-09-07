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В Туле стартовали чемпионат и первенство региона по лыжероллерам

В Туле стартовали чемпионат и первенство региона по лыжероллерам

За звание лучших сражаются более двухсот спортсменов.

7 сентября на базе лыжероллерного центра «Веденино» стартовали открытые чемпионат и первенство Тульской области по лыжероллерам.

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— Ежегодно растет число поклонников лыжного спорта. Лыжероллерный центр «Веденино», в котором созданы все необходимые условия, объединяет любителей здорового образа жизни круглый год. Такие точки на карте Тульской области помогают приобщать жителей к регулярным занятиям физкультурой и спортом, что является одной из основных задач нацпроекта «Демография». Уверен, что все участники соревнований покажут мастерство, бойцовский дух и волю к победе, — отметил Дмитрий Яковлев

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На старт вышли около 200 спортсменов из Тулы, Новомосковска, Богородицка, Ефремова, Алексина, Ясногорска, Щекино, Киреевска, а также из Москвы, Липецка и Орловской области.

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Они будут соревноваться в классической гонке с раздельным стартом. 8 сентября спортсмены испытают свои силы в гонке свободным стилем. По итогам будет сформирована сборная Тульской области для участия во Всероссийских соревнованиях.

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сегодня, в 18:57 0
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