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В Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников
Фото: ru.freepik.com.

В Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников

Депутаты уверены, что многодетные семьи приобретают статус элитных.

За ростом рождаемости в стране стоит следить не только властям, но и работодателям. Такое мнение высказала зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, сообщает «Газета.ру».

Парламентарий уверена, что многодетные семьи приобретают статус элитных, так что и власти, и компании должны оказывать им лучшую поддержку. Буцкая считает, что работодателям вслед за чиновниками стоит контролировать рождаемость у своих подчиненных и поощрять многодетность.

— Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? В вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос, — высказалась депутат.

На практике компании могут мотивировать сотрудников расширять семьи, предоставляя им выплаты за рождение детей.

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Автор:
сегодня, в 09:28 −5
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