Тульские школьники смогут освоить новый курс финансовой грамотности

Эксперты Банка России подготовили новый образовательный курс, посвящённый финансовой грамотности. Его можно пройти целиком или просмотреть отдельные темы. В 68 онлайн-уроках много интерактивных элементов, подобраны простые и понятные примеры. Материалы пригодятся школьникам, педагогам и родителям, которые хотят, чтобы их дети научились азам финансовой грамотности.

Курс поделен на тематические блоки: как правильно пользоваться деньгами, зачем семье нужен финансовый план, как сохранить карманные деньги и так далее. В конце каждого блока предусмотрены повторение пройденного, практикум и обобщающий урок. Уроки рассчитаны на учащихся 3-6 классов.

Предметы и их подача усложняются по мере взросления учеников. В уроки для начальных классов включены мини-игры, где ребята помогают персонажам накопить на мечту, а также видеосюжеты на финансовые темы. В занятиях для школьников постарше используются различные жизненные ситуации: например, разработка грамотного семейного финансового плана для сбора «подушки безопасности».