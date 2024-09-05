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Тульские школьники смогут освоить новый курс финансовой грамотности
Фото из архива Myslo

Тульские школьники смогут освоить новый курс финансовой грамотности

А педагогам будет предоставлена возможность включать отдельные темы в уроки по окружающему миру, обществознанию, математике и другим предметам.

Эксперты Банка России подготовили новый образовательный курс, посвящённый финансовой грамотности. Его можно пройти целиком или просмотреть отдельные темы. В 68 онлайн-уроках много интерактивных элементов, подобраны простые и понятные примеры. Материалы пригодятся школьникам, педагогам и родителям, которые хотят, чтобы их дети научились азам финансовой грамотности.

Курс поделен на тематические блоки: как правильно пользоваться деньгами, зачем семье нужен финансовый план, как сохранить карманные деньги и так далее. В конце каждого блока предусмотрены повторение пройденного, практикум и обобщающий урок. Уроки рассчитаны на учащихся 3-6 классов.

Предметы и их подача усложняются по мере взросления учеников. В уроки для начальных классов включены мини-игры, где ребята помогают персонажам накопить на мечту, а также видеосюжеты на финансовые темы. В занятиях для школьников постарше используются различные жизненные ситуации: например, разработка грамотного семейного финансового плана для сбора «подушки безопасности».

Чтобы приступить к занятиям, необходимо открыть каталог цифрового образовательного контента, выбрать регион проживания и перейти к разделу «Финансовая грамотность».

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Фотограф:
вчера, в 21:54 +2
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