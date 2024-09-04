В Тульской области до 9 сентября ожидается высокая степень пожароопасности

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 5 по 9 сентября на территории региона ожидается чрезвычайная степень пожароопасности — 4-й и 5-й класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.

Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.

Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.

Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.

В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу.

Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.

Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.

Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.