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В Тульской области до 9 сентября ожидается высокая степень пожароопасности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области до 9 сентября ожидается высокая степень пожароопасности

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 5 по 9 сентября на территории региона ожидается чрезвычайная степень пожароопасности — 4-й и 5-й класс.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

  • Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
  • Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
  • Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
  • Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
  • В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. 
  • Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. 
  • Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.
  • Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

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Автор:
сегодня, в 13:21 0
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