В Тульской области до 9 сентября ожидается высокая степень пожароопасности

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 5 по 9 сентября на территории региона ожидается чрезвычайная степень пожароопасности — 4-й и 5-й класс.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
- Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
- Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
- Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
- В пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъяснительную работу.
- Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.
- Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.
- Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.