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Туляки могут сдать ненужные детские вещи и книги в «Чулан»
Фото: vk.com/tochka_remonta71

Туляки могут сдать ненужные детские вещи и книги в «Чулан»

Цель проекта – подарить вещам новую жизнь и дать всем желающим возможность освободить шкафы от того, что жалко выбросить.

Всё больше людей задумывается об экологии и вторичном использованииразных вещей. Многие думают, что придерживаться экологичного образа жизни очень сложно, но авторы проекта «Чулан» уверенно заявляют: это не так.

– Более того, такой подход можно назвать не только экологичным, но и экономичным, что на сегодняшний день для многих актуально, – говорит руководитель проекта Вера Петруничева.

28 сентября в Туле вновь пройдет проект «Чулан», на котором посетители могут приобрести новые и почти новые детские вещи, обувь, книги и настольные игры. А пока самое время разобрать детские шкафы и подготовиться к зиме! Вот несколько причин сдать вещи в «Чулан»:

  • вы освобождаете место в шкафу,
  • вы одним махом продаёте все детские вещи – не нужно фотографировать каждую отдельно, выкладывать фото на различных площадках, встречаться с покупателям и т. д.,
  • вы мыслите экологично и даёте вещам вторую жизнь,
  • и, конечно, финансовая составляющая – тоже важный фактор.

Приём вещей продлится до 25 сентября. Правила и адреса приёмщиков есть здесь.

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Тульская областьТула
 

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