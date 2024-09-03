Туляки могут сдать ненужные детские вещи и книги в «Чулан»

Всё больше людей задумывается об экологии и вторичном использованииразных вещей. Многие думают, что придерживаться экологичного образа жизни очень сложно, но авторы проекта «Чулан» уверенно заявляют: это не так.

– Более того, такой подход можно назвать не только экологичным, но и экономичным, что на сегодняшний день для многих актуально, – говорит руководитель проекта Вера Петруничева.

28 сентября в Туле вновь пройдет проект «Чулан», на котором посетители могут приобрести новые и почти новые детские вещи, обувь, книги и настольные игры. А пока самое время разобрать детские шкафы и подготовиться к зиме! Вот несколько причин сдать вещи в «Чулан»:

вы освобождаете место в шкафу,

вы одним махом продаёте все детские вещи – не нужно фотографировать каждую отдельно, выкладывать фото на различных площадках, встречаться с покупателям и т. д.,

вы мыслите экологично и даёте вещам вторую жизнь,

и, конечно, финансовая составляющая – тоже важный фактор.