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Дмитрий Миляев показал свою зачетную книжку в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев показал свою зачетную книжку в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Глава региона вручил студенческие билеты первокурсникам факультета истории и права.

Сегодня, 3 августа, врио губернатора Тульской области вручил студенческие билеты первокурсникам факультета истории и права Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого. 

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— Я провел в этом здании 5 лет жизни. Разные есть воспоминания. Многое остается прежним, однако заметно, что институт развивается и становится краше. Пройдя по экспозиции музея, которую подготовили педагоги и студенты института, смело могу сказать, что узнал много нового для себя, — сказал Дмитрий Миляев. 

Также Дмитрий Миляев осмотрел выставку «История одного здания: дом — гимназия — институт». Более трех лет над проектом работали эксперты, историки, ученые, преподаватели и студенты.

Впервые был представлен обширный архивный материал о планах здания, документы о внутреннем убранстве дома и учебных заведениях, размещавшихся в нем. Музей планируют открыть для посещения жителей и гостей города. 

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Автор:
сегодня, в 17:03 0
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