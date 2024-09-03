Дмитрий Миляев показал свою зачетную книжку в ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 3 августа, врио губернатора Тульской области вручил студенческие билеты первокурсникам факультета истории и права Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

— Я провел в этом здании 5 лет жизни. Разные есть воспоминания. Многое остается прежним, однако заметно, что институт развивается и становится краше. Пройдя по экспозиции музея, которую подготовили педагоги и студенты института, смело могу сказать, что узнал много нового для себя, — сказал Дмитрий Миляев.

Также Дмитрий Миляев осмотрел выставку «История одного здания: дом — гимназия — институт». Более трех лет над проектом работали эксперты, историки, ученые, преподаватели и студенты.

Впервые был представлен обширный архивный материал о планах здания, документы о внутреннем убранстве дома и учебных заведениях, размещавшихся в нем. Музей планируют открыть для посещения жителей и гостей города.