  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Ясной Поляне завершилась Школа литературной критики - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ясной Поляне завершилась Школа литературной критики
Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне завершилась Школа литературной критики

По окончании курса лучшие работы молодых критиков будут опубликованы в толстых литературных журналах и на порталах.

Подведены итоги четвертой Школы литературной критики имени Валентина Курбатова, которая проходила с 24 по 30 августа в усадьбе Льва Толстого в Ясной Поляне.

В этом году организаторы получили почти 140 заявок от претендентов из 34 регионов России. Конкурс для поступления в школу вырос до 10 человек на место. Рабочая группа рассматривала критические эссе претендентов на четыре текста Льва Толстого о сновидениях. В результате отбора в Ясную Поляну приехали 19 участников из Архангельска, Екатеринбурга, Сарова, Саратова, Краснодара, Белгорода, Пскова, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, программа школы состояла из мастер-классов и лекций экспертов книжного рынка, а также практических занятий участников с мастерами. 

Участники Школы критики.JPG

Состоялись выступления ведущих литературных обозревателей. Наталья Ломыкина поделилась с участниками опытом, как писать рецензии без спойлеров, чтобы не лишать читателей удовольствия от чтения книг. Максим Мамлыга прочитал лекцию «Введение в российский книжный мир» и провел мастер-класс по написанию коротких рецензий для медиа «33 капитанских дочки». Продюсер подкаста литературной премии «Ясная Поляна» Евгения Власенко рассказала об опыте создания подкаста «Девчонки умнее стариков» и провела мастер-класс «Как придумать подкаст для литературного проекта/медиа».

В ходе практических занятий с мастерами школы и членами жюри премии «Ясная Поляна» — Павлом Басинским, Алексеем Варламовым и Владиславом Отрошенко — критики написали рецензии на произведения из длинного списка русской прозы 22 сезона премии «Ясная Поляна» («Поход на Бар-Хото» Леонида Юзефовича, «Улан Далай» Натальи Илишкиной, «Батюшков не болен» Глеба Шульпякова и «Голод» Светланы Павловой). Авторы лучших рецензий начнут сотрудничество с журналами «Юность», порталом «Год литературы», а также будут опубликованы на сайте премии «Ясная Поляна».

В завершении программы по следам семинаров состоялся разговор о современной прозе с участием российских писателей, мастеров и выпускников школы. 

По окончании курса лучшие работы молодых критиков будут опубликованы в толстых литературных журналах и на порталах — партнеров проекта. Все участники получили сертификаты об окончании школы. Лучшие выпускники будут приглашены в рабочую группу литературной премии «Ясная Поляна», которая совместно с жюри участвует в отборе книг для номинаций «Современная русская проза» и «Иностранная литература». Также будет сформировано отдельное жюри из выпускников Школы критики для определения лауреата в новой номинации «Молодость», включенной в премию в 2024 году.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:26 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаЯсная Поляна
Прочее
школа литературной критики

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На улице Плеханова временно ограничат движение трамваев
На улице Плеханова временно ограничат движение трамваев
Тульская гимнастка завоевала золотую медаль на соревнованиях в Белоруссии
Тульская гимнастка завоевала золотую медаль на соревнованиях в Белоруссии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.