В Ясной Поляне завершилась Школа литературной критики

Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

По окончании курса лучшие работы молодых критиков будут опубликованы в толстых литературных журналах и на порталах.

Подведены итоги четвертой Школы литературной критики имени Валентина Курбатова, которая проходила с 24 по 30 августа в усадьбе Льва Толстого в Ясной Поляне.

В этом году организаторы получили почти 140 заявок от претендентов из 34 регионов России. Конкурс для поступления в школу вырос до 10 человек на место. Рабочая группа рассматривала критические эссе претендентов на четыре текста Льва Толстого о сновидениях. В результате отбора в Ясную Поляну приехали 19 участников из Архангельска, Екатеринбурга, Сарова, Саратова, Краснодара, Белгорода, Пскова, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, программа школы состояла из мастер-классов и лекций экспертов книжного рынка, а также практических занятий участников с мастерами.

Состоялись выступления ведущих литературных обозревателей. Наталья Ломыкина поделилась с участниками опытом, как писать рецензии без спойлеров, чтобы не лишать читателей удовольствия от чтения книг. Максим Мамлыга прочитал лекцию «Введение в российский книжный мир» и провел мастер-класс по написанию коротких рецензий для медиа «33 капитанских дочки». Продюсер подкаста литературной премии «Ясная Поляна» Евгения Власенко рассказала об опыте создания подкаста «Девчонки умнее стариков» и провела мастер-класс «Как придумать подкаст для литературного проекта/медиа».

В ходе практических занятий с мастерами школы и членами жюри премии «Ясная Поляна» — Павлом Басинским, Алексеем Варламовым и Владиславом Отрошенко — критики написали рецензии на произведения из длинного списка русской прозы 22 сезона премии «Ясная Поляна» («Поход на Бар-Хото» Леонида Юзефовича, «Улан Далай» Натальи Илишкиной, «Батюшков не болен» Глеба Шульпякова и «Голод» Светланы Павловой). Авторы лучших рецензий начнут сотрудничество с журналами «Юность», порталом «Год литературы», а также будут опубликованы на сайте премии «Ясная Поляна».

В завершении программы по следам семинаров состоялся разговор о современной прозе с участием российских писателей, мастеров и выпускников школы.

По окончании курса лучшие работы молодых критиков будут опубликованы в толстых литературных журналах и на порталах — партнеров проекта. Все участники получили сертификаты об окончании школы. Лучшие выпускники будут приглашены в рабочую группу литературной премии «Ясная Поляна», которая совместно с жюри участвует в отборе книг для номинаций «Современная русская проза» и «Иностранная литература». Также будет сформировано отдельное жюри из выпускников Школы критики для определения лауреата в новой номинации «Молодость», включенной в премию в 2024 году.