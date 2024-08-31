Тульская гимнастка завоевала золотую медаль на соревнованиях в Белоруссии

Алёна Глотова входит в состав сборной команды России и сборной региона.

С 28 по 30 августа в Могилеве состоялся открытый Кубок Республики Беларусь по спортивной гимнастике. 29 августа прошли финалы в отдельных дисциплинах.

Воспитанница тульской спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» Алёна Глотова по программе мастеров спорта завоевала золотую медаль в опорном прыжке.

Тренируется спортсменка под руководством Светланы Лаврушиной.

Как сообщили в минспорте Тульской области, Алёна Глотова входит в состав сборной команды России и сборной региона, имеет звание мастера спорта РФ.