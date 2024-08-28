В новом учебном году в тульских школах за парты сядут больше 6 тысяч первоклассников

Фото из архива Myslo.

В целом же в учебные заведения пойдут 62 тысячи школьников.

В областной столице прошло августовское педагогическое совещание работников образования. Его темой стало «Развитие системы образования г. Тулы в современных условиях».

Педсовет прошел в здании новой школы в п. Петровском. Образовательное учреждение на 1100 мест в этом году впервые примет учеников. Новая современная школа была построена по механизму государственно-частного партнерства в рамках концессионного соглашения по нацпроекту «Образование».

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в ходе педсовета обсудили задачи на новый учебный год. Также педагоги могли поделиться опытом. Помимо пленарного заседания в школе работали тематические площадки.

В этом учебном году в Туле за парты сядут почти 62 тысячи школьников, из них больше 6 тысяч — это первоклассники.