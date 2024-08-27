В Туле состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами

27 августа в тульском в парке «Патриот» состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Одна из ключевых задач — организация наблюдения за процессом подготовки и голосования, чтобы обеспечить открытость и легитимность.

На первом заседании Штаба в июле этого года был определён план мероприятий по проведению общественного мониторинга подготовки к дням голосования. За прошедший период завершилось обучение кандидатов в наблюдатели от Общественной палаты Тульской области. Оно проводилось членами Палаты и Штаба, а также преподавателями со значительным опытом, которые осуществляли подготовку корпуса общественных наблюдателей на прошедших выборах в нашем регионе. Образовательную программу прошли граждане, направившие в Общественную палату свои заявки и необходимый пакет документов.

«Как и в предыдущий избирательный цикл, был проявлен интерес со стороны граждан к общественному наблюдению. Многие из подавших заявки уже имеют такой опыт», — отметила председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Татьяна Разумовская.

«Во время обучения кандидатов в наблюдатели давались не только необходимые для понимания избирательного процесса знания, но и такие рекомендации, как реагировать на различные ситуации на избирательном участке. Сейчас кандидаты проходят контрольное тестирование. По итогам будут подготовлены документы для назначения наблюдателей от Общественной палаты и направлены в избирательные комиссии в установленный законом срок», — прокомментировал заместитель председателя Штаба Евгений Панфилов.

Также в течение августа Штабом проводился мониторинг установки видеонаблюдения на избирательных участках Тульской области. 26 августа совместно с председателем избирательной комиссии Тульской области Павлом Веселовым Татьяна Разумовская приняла участие в тестировании КОИБ.

На заседании присутствовал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, который напомнил, что до единого дня голосования осталось совсем немного времени, и предстоящие выборы особенно значимы для Тульской области. Впервые за всю историю региона единовременно будут избираться губернатор, депутаты Тульской областной Думы и Тульской городской Думы.

«Наша совместная задача — обеспечение законности, открытости, объективности и легитимности голосования. Когда я говорю «наша», я имею в виду и избирательную систему региона, в которой трудятся почти 11 тысяч человек, и партии, и кандидатов, и, конечно же, Общественный штаб по наблюдению за выборами. Именно общественность играет особую роль в обеспечении легитимности голосования», — отметил Павел Веселов.

Также он добавил, что в этом году значительно расширились направления сотрудничества. Если раньше общественное наблюдение охватывало исключительно процесс голосования, то теперь члены Штаба принимают участие во всех этапах избирательного процесса.

«Это с одной стороны говорит о той интенсивной работе, которую вы проводите. А с другой — показывает, насколько открыта и прозрачна избирательная система России. Избиратели могут быть уверены, что выборы будут проходить в соответствии с законодательством, а их голос будет учтён», — подчеркнул Павел Юрьевич.

В ближайшее время члены Общественного штаба будут наблюдать за процессом получения участковыми избирательными комиссиями бюллетеней для голосования.Также будет продолжен мониторинг готовности участков к дню голосования. Штабом подготовлены информационные материалы для размещения в общедоступных местах. После приемки УИКов будут размещены наклейки, что означает готовность участка к приему избирателей.

Также был разработан информационный плакат для избирателей с указанием номера телефона «горячей линии» Общественного штаба по наблюдению за выборами, по которому граждане могут задать свои вопросы и получить консультации, а также специальный QR-код, пройдя по которому избирателям предложат ответить на вопросы о качестве организации выборов.

В конце заседания заместитель председателя Общественной палаты Тульской области Галина Фомина подписала соглашения о взаимодействии в проведении мониторинга и наблюдения с Тульским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и его председателем Совета Анатолием Седухиным и Российским Союзом Молодежи, который представляла первый секретарь регионального отделения Мария Дронова.

Напомним, Общественный штаб по наблюдению за выборами сформирован на площадке Общественной палаты Тульской области. В его состав вошли политологи, юристы, социологи, эксперты, представители региональных общественных организаций, журналисты, лидеры общественного мнения.

Выборы губернатора, депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях, состоятся 6, 7 и 8 сентября.