В Туле гаишники помогли спасти жизнь трехлетней девочке

Фото из архива Myslo.

Туляк выразил благодарность сотрудникам отдельного специализированного взвода Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области за то, что они помогли оперативно доставить маленького ребенка в больницу.

Вечером 22 августа трехлетней девочке дома резко стало плохо — она начала задыхаться и терять сознание. Мама ребенка обратилась к соседу, чтобы срочно отвезти ее в больницу на автомобиле. По пути на Одоевском шоссе машина попала в дорожный затор.

— Увидев экипаж Госавтоинспекции, водитель обратился к инспекторам ДПС за помощью. Полицейские незамедлительно, включив спецсигналы, сопроводили автомобиль с несовершеннолетней в медицинское учреждение, где девочке была оказана необходимая врачебная помощь, — рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Водитель выразил благодарность инспекторам ДПС Алексею Рогову и Александру Орлу за оказанную помощь в спасении девочки.