  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле гаишники помогли спасти жизнь трехлетней девочке - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле гаишники помогли спасти жизнь трехлетней девочке
Фото из архива Myslo.

В Туле гаишники помогли спасти жизнь трехлетней девочке

Сотрудники ГИБДД сопроводили автомобиль, где находилась несовершеннолетняя, в больницу.

Туляк выразил благодарность сотрудникам отдельного специализированного взвода Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области за то, что они помогли оперативно доставить маленького ребенка в больницу.

Вечером 22 августа трехлетней девочке дома резко стало плохо — она начала задыхаться и терять сознание. Мама ребенка обратилась к соседу, чтобы срочно отвезти ее в больницу на автомобиле. По пути на Одоевском шоссе машина попала в дорожный затор.

— Увидев экипаж Госавтоинспекции, водитель обратился к инспекторам ДПС за помощью. Полицейские незамедлительно, включив спецсигналы, сопроводили автомобиль с несовершеннолетней в медицинское учреждение, где девочке была оказана необходимая врачебная помощь, — рассказали в УГИБДД по Тульской области.

E38B4177-AF1D-433A-9BC8-C38CC418BE3C.jpeg

Водитель выразил благодарность инспекторам ДПС Алексею Рогову и Александру Орлу за оказанную помощь в спасении девочки.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:58 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ГИБДД

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Зарплата более 150 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Туле
Зарплата более 150 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Туле
Три проекта из Тульской области стали победителями Всероссийского конкурса по благоустройству
Три проекта из Тульской области стали победителями Всероссийского конкурса по благоустройству
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.