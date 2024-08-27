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Зарплата более 150 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Туле

Зарплата более 150 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии августа в Туле

Подборку подготовил сервис SuperJob.

Аналитики портала SuperJob отобрали самые высокооплачиваемые вакансии августа в Туле. Так, больше всего в областной столице готовы платить врачу-косметологу. Компания ищет сотрудника с опытом работы и высшим медицинским образованием. Зарплата от 160 тыс. рублей.

На втором месте — вакансия водителя с зарплатой до 240 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь водительские права категории Е.

На третьем месте — главный бухгалтер с зарплатой от 130 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь профильное образование и опыт работы от пяти лет. 

В рейтинг также вошли вакансии монтажника слаботочных систем с зарплатой 130 тыс. рублей и монтажника вентилируемых фасадов с зарплатой от 120 тыс. рублей.

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