  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Три проекта из Тульской области стали победителями Всероссийского конкурса по благоустройству - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Три проекта из Тульской области стали победителями Всероссийского конкурса по благоустройству
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Три проекта из Тульской области стали победителями Всероссийского конкурса по благоустройству

Общественные пространства благоустроят в Болохово, Новомосковске и Советске.

26 августа на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге подвели итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Проект «Звездный» в Новомосковске предполагает формирование общественного пространства возле Городского дворца культуры и ФОК «ОЛИМП». Планируется построить амфитеатр, сцену, спортивную и детскую площадки, памп-треки др.

«ЦЕНТРпарк» в Болохово — это проект многофункционального пространства города. Территория делится на зоны активного досуга, креативного отдыха и прогулочную. Там обустроят игровые и спортивные площадки, памп-трек, велокафе, пространство для общения и мероприятий, расширят площадку для выгула собак.

yusz9pjrqdztw0mby78ra1w0kgk4gsmw.jpg

Концепция «Точка притяжения» в центре Советска предполагает создание площади, сквера и пешеходной зоны. На площади разместят сцену с подсветкой и обустроят молодежное пространство. Центральный сквер включает тихую зону для отдыха с беседками, городскими качелями и детской площадкой.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, пространства-победители этого года будут комплексно благоустроены уже в 2025 году. На их реализацию будет выделено почти 245 млн рублей из федерального бюджета.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:35 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаНовомосковскБолоховоСоветск
Прочее
Всероссийский конкурс по благоустройству

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле гаишники помогли спасти жизнь трехлетней девочке
В Туле гаишники помогли спасти жизнь трехлетней девочке
Жителям южной части Тулы из-за отключений раздадут воду
Жителям южной части Тулы из-за отключений раздадут воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.