Три проекта из Тульской области стали победителями Всероссийского конкурса по благоустройству

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 августа на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге подвели итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проект «Звездный» в Новомосковске предполагает формирование общественного пространства возле Городского дворца культуры и ФОК «ОЛИМП». Планируется построить амфитеатр, сцену, спортивную и детскую площадки, памп-треки др.

«ЦЕНТРпарк» в Болохово — это проект многофункционального пространства города. Территория делится на зоны активного досуга, креативного отдыха и прогулочную. Там обустроят игровые и спортивные площадки, памп-трек, велокафе, пространство для общения и мероприятий, расширят площадку для выгула собак.

Концепция «Точка притяжения» в центре Советска предполагает создание площади, сквера и пешеходной зоны. На площади разместят сцену с подсветкой и обустроят молодежное пространство. Центральный сквер включает тихую зону для отдыха с беседками, городскими качелями и детской площадкой.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, пространства-победители этого года будут комплексно благоустроены уже в 2025 году. На их реализацию будет выделено почти 245 млн рублей из федерального бюджета.