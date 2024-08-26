В российских поездах предложили запретить «Дошираки» — от них пахнет «бедностью»

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Против манифеста выступили не менее 1000 человек.

Пассажиры российских поездов потребовали запретить есть во время поездок лапшу быстрого приготовления с сильно пахнущими специями, сообщает телеграм-канал Pravda.ru.

В чате пассажиров ЖД граждане поспросили запретить лапшу «Доширак», которая, по их мнению, «пахнет бедностью». В обсуждениях к манифесту пассажиры добавили такие требования, как запрет пива, перегара, курицы и варёных яиц.

Пользователи заявили, что пассажирам стоит питаться в вагоне-ресторане, буфете, покупать еду у проводника или на станциях, поддерживая таким образом перевозчика и малый бизнес. Против манифеста выступили не менее 1000 человек. Они заявили, что им нравится есть лапшу в поезде. К тому же, эта еда им «по карману» в отличие от дорогостоящих блюд в вагоне-ресторане.