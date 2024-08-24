Аналитика: «Арсенал» в третий раз подряд сыграл вничью

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В Тюмени тульская команда третий раз подряд сыграла вничью. «Значит, так суждено», – философски прокомментировал итог матча Александр Сторожук.

«Тюмень» – «Арсенал» – 0:0.

«Арсенал»: Левашов, Жилкин (Попов, 46), Семенчук, Большаков (Печенкин, 90), Бердников, Кайнов, Шевченко (Лёвин, 46), Цараев, Ткачёв, Липовой (Гелоян, 67), Турищев (Малик, 46).

Предупреждены: не было.

23 августа. Тюмень. Стадион «Геолог».

Грустноватую серию из трех ничьих подряд подсластила лишь история с приглашением в «Балтику» главного тренера «Арсенала» в середине этой недели. Сторожук ответил на это почетное предложение отказом. Конечно, с учетом, что он сам набирал нынешний состав, да и стартовал с ним очень неплохо, другого ответа, наверное, и не ждалось, и все-таки искусы – это всегда проверка. В недавней истории «Арсенала» не все ее прошли.

Другое дело, что вся эта история дала повод всевозможным домыслам.

Например, во время репортажа прозвучала трогательная история о том, как Сторожук после приглашения из Калининграда пошел показывать свой контракт руководству области. Допустим, что это так. Просто допустим. Что же такого секретного было в том документе, если об этом удалось узнать и поведать в правительстве области только после того, как позвали аж в саму «Балтику»? Но ведь рассказывают, на полном серьезе. Вот так потом рождаются легенды.

Куда интереснее сам факт с этим отвергнутым приглашением. Очевидно же, что в Калининграде стоит задача возвращения в Премьер-лигу. Если здесь такие высокие амбиции, а у нас ничего, то какой смысл отказывать? Вычтя эмоции и баннеры о тренере с тульским характером, в сухом остатке будет то обстоятельство, что такая же задача, пусть и незримо, не озвученная официально, стоит и в Туле. Иначе какой смысл в приглашении такого количества новичков, возвращении из Сочи Левина, рекордной победной серии на старте.

Да, есть сейчас проблемы с нападающими. Но удержать Окоронкво, при нынешнем положении дел, наверное, было нереально, а найти ему быстро равноценную замену – задача совсем непростая. Что-то и в других командах первой лиги, даже с тугим кошельком, с забивными форвардами негусто. К игре в Тюмени наконец-то удалось заявить нигерийца Малика и его дебют состоялся во втором тайме матча в Сибири. Но это не было с корабля на бал. Малик тренируется с тульской командой уже больше месяца – ждали, когда разрешится ситуация с окончательным переходом.

Конечно, пока новичок во многих эпизодах выглядит несколько растерянным. Но это был дебют нигерийского игрока на профессиональном уровне, к которому еще предстоит адаптироваться. Отметим другое. По стартовым играм нынешнего чемпионата стало уже казаться, что быстрые забросы вперед в расчете на то, что игрок атаки сможет выиграть единоборство и тем более убежать от соперника, совсем уже не наше. Ведь никому из имевшихся нападающих пока еще свои спринтерские качества не удалось показать.

Малик дал надежду, что прошлогодний «Арсенал» на пути к возвращению. Для этого, правда, надо не только хорошо бежать, но и прогрессировать. Старания ему уж точно не занимать. В матче в Тюмени новичок бился уж точно до первой крови – в одном из эпизодов ему здорово прилетело от соперника, пришлось срочно останавливать кровотечение. И опять же почти сразу после появления на поле нигериец создал себе голевой момент и чуть его не реализовал, но ударил сильно мимо. По-видимому, эмоции пока зашкаливают, немного хладнокровия даст только опыт.

Многое будет зависеть и от умения Сторожука добиваться того, чтобы его футболисты прогрессировали. В прошлом сезоне у него это получалось. Комментируя игру дебютанта в этом матче главный тренер отметил, что качеств, над которыми можно работать, у Малика не меньше, чем у Окоронкво. Что ж, это было бы здорово.

Игра в Тюмени не вышла из категории ярких, хотя после перерыва «Арсенал» владел преимуществом. Главный тренер хозяев Игорь Меньщиков это признал, сказав, что соперник заставил обороняться в низком блоке. Правда, особых опасных моментов при этом не создал. Но для «Тюмени» и ее главного тренера с недавних пор «Арсенал» соперник особый. Год назад, в выездном матче команда Сторожука в дебюте просто смяла соперника. И это стало важным уроком – как нельзя играть против «Арсенала». Главный тренер «Тюмени» этот урок выучил.

После перерыва его команда тогда ожила, а в марте этого года в Туле уже дала бой. И тогда, если кто помнит, игра также завершилась 0:0. Вот же совпадение, это была, как и сейчас, третья подряд ничья «Арсенала», а ведь он в случае победы имел шанс взлететь на первое место. Судьба-индейка, не везет нам с «Тюменью».

Правда, вспоминать тот матч можно лишь с трудом – в последний момент зрителей на тульский стадион в целях безопасности решено было не пускать. Бились при пустых трибунах. Вот и события нынешней игры также, наверное, оставят немного воспоминаний. Опасные моменты забудутся, а результат 0:0 – это уже для истории.

Матч состоял большей частью из единоборств, но, редкий случай, тульская команда была в этом компоненте не очень успешна. Хозяева так вообще первыми организовали свой момент уже в дебюте матча – хорошо Левашов был настороже.

У «Арсенала» вернулся в основной состав Липовой, и именно у него был самый верный момент открыть счет, но мяч после его удара чиркнул о ногу защитника и улетел выше ворот. Негусто, конечно. Не помогли и резкие перестановки сразу после перерыва. Вторая за короткий срок попытка перекроить состав не очень удалась. Хотя в домашнем матче с «Нефтехимиком» это сработало. Может, не хватило эмоций, которые дают трибуны. Как бы то ни было, какой тренер откажется от варианта подобного усиления заменами, имея в резерве Попова, Левина, Гелояна, да и Малика, конечно, тоже.

Александр Сторожук после матча вновь сетовал на то, что не хватает мастерства и готовности к лидерству. То есть основной проблемой команды он видит сейчас психологию. «Вышел – надо играть. Так можно всю жизнь не бороться за первое место. А если представляется такой шанс, надо им пользоваться, или хотя бы пытаться воспользоваться».

Также он сказал о том, что нужен баланс между защитой и нападением. В атаке надо из единственного момента выжимать гол. Это класс. А когда из пяти моментов не используешь ни один – это плохо. Про пять моментов это, конечно, гипотетически. Пять моментов нам соперник не предоставил. «Не хватало конкретики, лидера в определенных моментах, когда можно брать игру на себя». Эти слова можем воспринимать как план на ближайшее будущее, по которому «Арсенал» будет идти дальше. Как бы ни расстраивал сейчас результат, тульская команда остается в числе лидеров, и в следующие выходные принимает дома команду из Хабаровска.