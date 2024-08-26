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Гастропикник «Август» собрал на «дикомятном» поле больше двух тысяч гурманов
Фото Екатерины Беловой.

Гастропикник «Август» собрал на «дикомятном» поле больше двух тысяч гурманов

Последние летние выходные в Бунырево выдались вкусными. Рассказываем и показываем, как это было.

В минувшие выходные на «дикомятном» поле в Бунырево во второй раз прошел гастропикник «Август». Впервые подобное событие организовывали год назад, тогда гостей и локаций было немного. В этот раз все прошло гораздо масштабнее.

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Гастропикник в этом году собрал около двух тысяч человек. Туляки и гости региона увидели мастер-классы от именитых шеф-поваров и фуд-блогеров, продегустировали блюда от профессионалов, побывали на выступлениях стендаперов Елены Корнеевой, Рамиса Ахметова и Елены Новиковой.

Ну и куда же на поле «Дикой Мяты» без музыки! На гастропикнике выступили группы «Клуб 33», ØMUTØM, Elena Jaya, Transformer, «Молодость внутри» и легендарный «Квартал».

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Одним из главных событий пикника стал звездный гриль. Для гостей готовил продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин и музыкант группы The Hatters Александр «Кикир» Анисимов.

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Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «Дикая Мята»:

— Гастропикник изначально задумывался как камерное событие, но людей приезжает все больше и больше. Есть вероятность, что скоро он перерастет в большой фестиваль. У «Дикой Мяты», кстати, была такая же история.

На пикнике мы хотим сохранить уютную и комфортную атмосферу для всех, чтобы люди просто отдыхали и вкусно ели. Вроде как все пока получается. К нам приехал шеф из Chefs Team Russia, и это очень важное событие для нас.

Вкусной и интересной еды много, я уже несколько блюд попробовал и еще несколько присмотрел. Обидно, если все, что хочу, в меня не влезет.

Но у нас тут и алкоголь есть, он разжигает аппетит, так что, надеюсь, гости смогут насладиться вкусами по максимуму.

Сегодня на мастер-классе делюсь любимым рецептом приготовления морепродуктов на гриле. Мы готовим это нашей дружной компанией с ребятами из The Hatters на даче у Юры Музыченко. Это любимые блюда нашей The Hatters Grill Teams. Гости обязательно их оценят.

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Суббота на гастропикнике «Август» завершилась изысканным гала-ужином.

На нем готовили блюда: Николай Сарычев — президент ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia, Игорь Синдеев — бренд-шеф тульского ресторана Ten, Анна и Дмитрий Шаляпины — бренд-шефы тульского ресторана «Кулинарный цех», Павел Мельгунов — бренд-шеф сети заведений Salden’s, Леонид Жарков — резидент Chefs Team Russia и шеф-повар столичных проектов Pho fighters, Biscotti и Benihana, Сергей Каштанов — амбассадор Chefs Team Russia и шеф-повар ресторана «Путешествие», Евгений Михайлов — вице-президент Chefs Team Russia и член Национальной Гильдии шеф-поваров, Дмитрий Строгов — шеф-повар бельгийской брассерии Hops. Более звездный состав сложно представить!

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Myslo пообщался с тульскими шеф-поварами и узнал, чем они удивляли гостей.

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Анна и Дмитрий Шаляпины — бренд-шефы тульского ресторана «Кулинарный цех»:

— Мы представляем ресторан современной русской кухни, так что здесь продвигаем именно это направление. Мы хотим показать, насколько русская кухня интересна и разнообразна. В этом году главным продуктом фестиваля стала свекла. Её все считают достаточно простой, но мы постарались сделать из нее нечто крутое. Мы приготовили свекольник с цыпленком горячего копчения собственного производства и мороженое на основе йогурта, свеклы и черной смородины. Все эти блюда — пример настоящего гастроискусства. 

На гала-ужине мы готовим холодный старт — брускетту из ремесленного солодового хлеба со вкусом пряника с фермерским бычком и соусом кимчи. 

Мы знаем, что людям интересны эксперименты. В нашем ресторане половина гостей — туристы. Многие приезжают из Москвы, они более продвинуты в ресторанной культуре. Но и туляки постепенно привыкают к современной кухне: сначала принимают нововведения с осторожностью, а потом приходят снова и снова. Это приятно.

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Игорь Синдеев — бренд-шеф тульского ресторана Ten:

— Гастропикники — отличная тема. Это популяризация еды, для поваров — классная возможность высказаться, а для гостей — открыть новые вкусы. Мы открываем гала-ужин и готовим амюз-буш — классную пивную тарталетку с копченым сомом, джемом из соленых томатов и жирной деревенской сметаной. Это хрустящая, но при этом сочная внутри закуска. Для всех остальных гостей мы подаем арбуз с козьим сыром и мятой — просто и вкусно.

Люди любят простые блюда. Я не вижу сейчас каких-то конкретных трендов на эксперименты. Гости приходят не только за едой, но и за историей, сервисом — за всем вместе. Должно быть вкусно — и это главное!

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Павел Мельгунов — бренд-шеф сети заведений Salden’s:

— Тульская область становится все более туристической. В связи с этим гастрономию нужно подтягивать, делать ее более востребованной. И гастропикники в этом помогают. 

Последние пять-шесть лет для Тулы стали решающими в плане гастрономии: открылось много интересных проектов, к нам приезжали большие специалисты. Одновременно с этим на рынке появились достойные соперники заморским продуктам, в том числе пармезану и хамону. Это все подталкивает рестораны к развитию. Гости тоже не просто готовы к хорошей кухне, они жаждут ее. 

Мы готовим максимально локальную кухню. Используем местные продукты, но применяем методы и техники других стран. На пикнике мы взяли за основу традиционное итальянское блюдо — жареные цветы цукини. Нафаршировали их копчеными карпами, добавили тигровую креветку, немного творожного сыра, икру тобико и спайси-соус. Подаем блюдо со сливочным соусом биск, приготовленным с использованием панцирей раковых. Посмотрим, насколько гости это оценят.

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Пропустили гастропикник? Смотрите фоторепортаж и вдохновляйтесь. В следующем году организаторы обещают повторить!

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Автор:
26 августа, в 14:37 0
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