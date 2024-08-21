  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В День города в Туле выступит Xolidayboy: организация праздника обойдется в 5 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В День города в Туле выступит Xolidayboy: организация праздника обойдется в 5 млн рублей

В День города в Туле выступит Xolidayboy: организация праздника обойдется в 5 млн рублей

Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

Согласно заявке, оставленной городской администрацией, все подготовительные работы должны быть завершены не позднее, чем за 1 день до начала мероприятия. 

Подрядчик должен будет организовать на Пролетарской набережной зону регистрации, зону детской анимации, аллею мастеров, мастер-классы по изготовлению изделий из бисера, созданию свечей из вощины, коллажей, мини-картин, флюид-арт, изделий из легкого пластилина. Кроме этого, гостей праздника ждет фотозона, арт-пространство, арт-маркет, лаундж, бармен шоу и огненное шоу.

Также в контракт входит организация выступления российского певца Xolidayboy и реклама мероприятия в соцсети. Стоимость контракта — 5 000 000 рублей. Напомним, в этом году Тула отметит День города 14 сентября.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 13:29 −1
Другие статьи по темам
Прочее
праздникТулавыступлениегосзакупкиконтрактПролетарская набережная
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Огонь дошел с пятого до девятого этажа! На Калужском шоссе в многоэтажке загорелась квартира и ряд балконов
Огонь дошел с пятого до девятого этажа! На Калужском шоссе в многоэтажке загорелась квартира и ряд балконов
Появилось видео с моментом наезда на девушку на улице Металлургов в Туле
Появилось видео с моментом наезда на девушку на улице Металлургов в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.