В День города в Туле выступит Xolidayboy: организация праздника обойдется в 5 млн рублей

Согласно заявке, оставленной городской администрацией, все подготовительные работы должны быть завершены не позднее, чем за 1 день до начала мероприятия.

Подрядчик должен будет организовать на Пролетарской набережной зону регистрации, зону детской анимации, аллею мастеров, мастер-классы по изготовлению изделий из бисера, созданию свечей из вощины, коллажей, мини-картин, флюид-арт, изделий из легкого пластилина. Кроме этого, гостей праздника ждет фотозона, арт-пространство, арт-маркет, лаундж, бармен шоу и огненное шоу.

Также в контракт входит организация выступления российского певца Xolidayboy и реклама мероприятия в соцсети. Стоимость контракта — 5 000 000 рублей. Напомним, в этом году Тула отметит День города 14 сентября.