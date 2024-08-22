26 августа в Концертном зале филармонии пройдет концерт «Музыка кино».

В программе: музыка кино, популярные мелодии в оригинальных обработках, джаз

26 августа Тульская областная филармония, по уже сложившейся традиции, присоединится ко Всероссийской акции «Ночь кино», посвященной Дню российского кинематографа.

Артисты филармонии ежегодно поддерживают акцию коллег-кинематографистов в день их профессионального праздника и дарят всем, кто делает кино и всем, кто его любит, музыку, которая станет главным героем этого вечера.

На этот раз в программу филармонической «Ночи кино» входят два сеанса:

19.00 — Сеанс 1 ( Концерт ансамбля скрипачей);

21.15 — Сеанс 2 ( Концерт Губернаторского духового оркестра).

Между сеансами в фойе филармонии состоится антракт-концерт с участием джазового квартета. Начало – в 20/20