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Музыка кино

Музыка кино

26 августа в Концертном зале филармонии пройдет концерт «Музыка кино».

В программе: музыка кино, популярные мелодии в оригинальных обработках, джаз

26 августа Тульская областная филармония, по уже сложившейся традиции, присоединится ко Всероссийской акции «Ночь кино», посвященной Дню российского кинематографа.

Артисты филармонии ежегодно поддерживают акцию коллег-кинематографистов в день их профессионального праздника и дарят всем, кто делает кино и всем, кто его любит, музыку, которая станет главным героем этого вечера.

На этот раз в программу филармонической «Ночи кино» входят два сеанса:

  • 19.00 — Сеанс 1 (Концерт ансамбля скрипачей);
  • 21.15 — Сеанс 2 (Концерт Губернаторского духового оркестра).

Между сеансами в фойе филармонии состоится антракт-концерт с участием джазового квартета. Начало – в 20/20

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
26 августа 2024, понедельник
19:00
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