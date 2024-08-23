6 лучших комментариев: 16 августа - 23 августа

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Администрация Тулы отказалась от выступления Xolidayboy на День города
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Тульские росгвардейцы получили 19 новых патрульных автомобилей
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В Госдуму внесли законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников
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В Веневе фермер занялся сексом со школьницей: суд огласил приговор
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Белоруссия предложила Туле помощь в замене старых трамваев на более современные
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В тульском лагере «Новая волна» девочка упала с кровати и сломала височную кость
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