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  5. 6 лучших комментариев: 16 августа - 23 августа - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 16 августа - 23 августа

6 лучших комментариев: 16 августа - 23 августа

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Администрация Тулы отказалась от выступления Xolidayboy на День города

- 2 -

Тульские росгвардейцы получили 19 новых патрульных автомобилей

- 3 -

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников

- 4 -

В Веневе фермер занялся сексом со школьницей: суд огласил приговор

- 5 -

Белоруссия предложила Туле помощь в замене старых трамваев на более современные

- 6 -

В тульском лагере «Новая волна» девочка упала с кровати и сломала височную кость

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8 лучших комментариев: 9 августа - 16 августа
8 лучших комментариев: 9 августа - 16 августа
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