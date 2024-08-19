«Только обещают!»: жители ЖК «Авион» пожаловались на инфраструктуру нового микрорайона

Мамы из п. Горелки сообщили о разбитых дорогах без тротуаров, отсутствии школы, детского сада, магазинов и аптек. Обращения к застройщикам остались без ответа.

Комфортным микрорайон назвать сложно: ни магазинов, ни безопасных дорог, ни обещанных сада и школы для подрастающего поколения. Жители ЖК «Авион» не первый месяц пишут во все инстанции, но в ответ — молчание или очередной «завтрак». О насущных проблемах порталу Myslo рассказали жители ЖК на улице Ключевой.

Анастасия:

— В ЖК «Авион» я живу полгода. Меня как маму двоих детей волнует несколько вопросов.

Во-первых, благоустройство близлежащей территории. У нас есть замечательный памятник «Защитникам неба Отечества». Но к сожалению, к этому мемориалу никак не пройдешь — только по дороге, по которой ездит легковой, общественный, грузовой транспорт. Это опасно! На обочине никакой дорожки нет.

Дети хотят посещать этот мемориал, но пройти к нему пешком невозможно.

Во-вторых, здесь ходит всего два вида транспорта — 1-й автобус и 51-я маршрутка. Доехать до города можно только с пересадками, и это несмотря на то, что совсем рядом — Московское шоссе, по которому ходят другие маршруты. Опять же, добраться до остановки возможно только по узкой разбитой дороге, где ездят и грузовики, и автобусы. Весной или зимой это сделать вообще нереально. Зимой — сугробы, а весной — слякоть и грязь.

В-третьих, про сам ЖК «Авион». Здесь нет вообще никакой инфраструктуры. Нет элементарного продуктового магазина — ни хлеба, ни круп, ни молока! Мороженого летом тоже негде купить. Есть какая-никакая аптека с минимальным набором медикаментов, но она находится за пределами микрорайона. Муж у меня работает с утра до вечера. Не дай бог что-то срочно понадобится — детей ни с собой взять, ни дома одних оставить нельзя.

Еще момент — детский садик. При покупке жилья в «Авионе» нас заверяли, что в 2024 году садик будет готов. Сейчас ближайший детсад находится либо в поселке Хомяково, либо в районе остановки «Комсомольский парк». Утром в час пик вести маленького ребенка в детский садик просто нереально.

Я уже обращалась к застройщику через офис продаж. Сказали, что дорожку сделают до конца лета. По итогу трактор проехал пару раз, траву примял — и все.

Вероника:

— В комплексе «Авион» проживаю с марта 2024 года. Расположение района хорошее, но есть недостатки.

Было бы здорово расширить дорогу и обеспечить выезд с ул. Ключевой по светофору, так как, бывает, очень долго стоишь на перекрёстке.

Еще остро стоит вопрос постройки детского сада и школы, но их только обещают и обещают.

Я обращалась в офис продаж по поводу тротуара и детсада. Тротуар обещали проложить до конца лета, а сад придется ждать 2-3 года. В отзывах на «Яндекс Картах» ответ представителя ЖК «Авион» конкретики не добавил — одни обещания.

Елена:

— Мы платим за обслуживание частной территории, а забор не доделан. Система «двор на замок» не работает. Детская площадка выходит на пустырь, за которым — Московское шоссе. Мои дети в силу возраста одни не гуляют. А другие?..

Помимо этого — заросли вокруг, кишащие клещами. Плюс через них кто угодно может проникнуть на площадку и потревожить детей.

Дорога к Горельским выселкам находится в ужаснейшем плачевном состоянии. Мало того, что она узкая, практически одноколейка, хотя там предусмотрено двухстороннее движение, — так ещё и разбита. Машины, которые там ездят, вынуждены двигаться по обочинам. На дачу (она располагается в Горельских выселках) мы с детьми и с коляской тоже по обочине едем. А по вечерам это просто опасно.

Еще один момент. В нашем доме на цокольном этаже, в подвальном помещении находятся кладовые, которые можно купить и использовать. Но по назначению пользоваться ими невозможно.

Юлия:

— Нет практически ни одного магазина. Это очень неудобно, особенно если некому помочь. Сюда, в ЖК «Авион», мало какие доставки возят, да и не каждый же раз из-за хлеба-молока ее вызывать. В общем, если что-то срочно нужно купить, придется ехать на машине или общественном транспорте.

Екатерина:

— Большая проблема — это отсутствие светофора на выезд. Может быть, не столько светофор нужен, сколько необходимо скоординировать работу двух светофоров по одну и другую стороны от улицы Ключевой по Московскому шоссе. Иногда ждать очереди на выезд приходится по 10 минут. Особенно неприятно по утрам, когда выезжаешь на работу или везешь ребенка в школу. По этому поводу я неоднократно связывалась с дорожными службами, узнавала телефоны, куда все-таки обратиться. ДПС говорят — не к ним. Городские службы говорят — не к ним. Пинают от одного к другому!

С администрацией города связывались, по линии губернатора тоже звонили. Обещают когда-нибудь что-нибудь сделать, но никаких точных дат нам не известно.

Сейчас в многоэтажки заехало много семей с детьми. У женщин мужья постоянно на работе, поэтому помочь мамам в быту или присмотреть за ребенком некому. У одной из моих соседок муж на СВО, так что ей помогает мама.

Myslo обратился за комментарием в администрацию города.