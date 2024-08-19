Дмитрий Маликов: «Моя жена — тулячка, поэтому Тулу я очень люблю!»

Фото Катерины Беловой.

Обаятельный, харизматичный и вечно молодой Дмитрий Маликов выступил в Тульском кремле. Большой концерт на открытой площадке очень вдохновил и артиста, и зрителей. Почти два часа Маликов радовал туляков то классическими хитами, то своими эстрадными шлягерами, то попурри из репертуара ВИА «Самоцветы», создателем и бессменным руководителем которого является отец звезды — Юрий Маликов.

Перед выступлением Дмитрий Маликов пообщался с Myslo.

— Дмитрий, как настрой перед выступлением в кремле?

— Настрой замечательный! Возможность выступить в таком потрясающем месте и по такому прекрасному поводу не каждому артисту предоставляется. Тем более у меня сегодня есть возможность выступить в двух ипостасях: в качестве классического пианиста и композитора и в качестве певца. Организаторы фестиваля хотели, чтобы я познакомил аудиторию со своим инструментальным творчеством. И я сыграю в начале несколько композиций, это для меня особенная радость.

Что касается песен, у меня на днях выходит новая песня с православным, религиозным настроением «Дай мне, боже!». И я сегодня впервые ее исполню для туляков.

— Вы в Туле не в первый раз…

— Тула для меня город очень близкий и любимый, моя жена родом отсюда. Она передавала всем большой привет. Я хотел ее взять с собой, но не получилось — я только с самолета, прилетел из Новосибирска и сразу к вам. Но мы отдельно приедем погулять по Туле, потому что здесь такая красота. Я сейчас проехал по центру — город преображается на глазах.

— Вас знают и любят все поколения: и бабушки, и мамы, и молодежь. В чем ваш секрет?

— Кто-то меня знает по естественным причинам, потому что со мной примерно одного возраста. Бабушки своим дочкам говорили: «Вот тебе надо такого, как Димочка Маликов, он интеллигентный!» (Смеется) Ну а молодежь… Я открыт, у меня есть песни, записанные с молодежью, многие меня знают по рекламе. Я стараюсь быть в теме. Не скажу в тренде, но быть, как сегодня говорится, в актуальной повестке. Мне кажется, частично мне это удается. Конечно, не так просто угнаться за молодежью, но тем не менее.

— Коллаборации с рэперами, с Люсей Чеботиной — это дань моде или веление души?

— Коллаборации должны быть естественными. Они должны рождаться из общения, симпатий, творчества. Все не просто так. Это не дежурный, не автоматический вопрос. С Чеботиной я много лет назад записал песню, еще до ее «Солнце Монако». Эта песня, кстати, не очень пошла. А вот с Хованским получилось хорошо, он сам предложил идею, до сих пор песня «Спроси у своей мамы» входит в топ-10 моих самых популярных песен.

Сейчас я снимаюсь в кино. Это новогодняя комедия «Звезды в Сибири», она выйдет в кинотеатрах в конце ноября. Веселый классный новогодний фильм. Я играю самого себя. По сюжету звезды оказываются в сибирской деревне, и с ними происходят всякие смешные и чудесные ситуации. Со мной там играют еще Светлаков Сережа, Батрутдинов Тимур, Оля Бузова и Клава Кока. Вот такой составчик (смеется).

— Вас называют главным романтиком России. Согласны?

— Да! Глас народа — глас божий (улыбается).

— Расскажите о вашем проекте в «ВК», который называется «По классике».

— Там 24 серии подкастов, еще не все вышли. Это желание передать молодежи опыт, навык и знание касательно классической музыки. И сделать это в доступной и интересной форме. Там есть и рассказы о композиторах, интервью с интересными деятелями шоу-бизнеса, которые связаны с классической музыкой, и молодежь пытается на классическую музыку сделать какие-то свои новые произведения.

— Дмитрий, какой вы отец?

— Я очень балую своих детей. У нас мама строгая, а я нет. Когда уже во взрослом возрасте рождаются маленькие дети, это особая трепетность (сын Марк родился в 2018 году. — Прим. авт.). Особая забота, переживания. У сына уже проявляются творческие способности. Он хорошо танцует. Я пытаюсь дать ему все: музыка, теннис, шахматы. Пытаюсь понять, что его увлечет. Пока он больше тянется к спорту. У Стефании свой бренд одежды, очень успешный, у нее в Москве уже два магазина. Она старается делать не очень дорогую, но хорошую, модную и стильную одежду для девушек и женщин. Сейчас очень хорошее время для российских дизайнеров.

— Ваши пожелания всем нашим читателям.

— Доброго, хорошего, теплого окончания лета! Удачи всем, счастья, успехов, мирного неба. И любви!

из досье myslo

Дмитрий Юрьевич Маликов



Родился 29 января 1970 г. в Москве.

Эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.

Народный артист РФ.

Награждён орденом Дружбы.

Лауреат премий «Золотой граммофон», «Овация», Top Hit Music Awards, World Music Awards, Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV и других.

Семья: жена Елена Изаксон, дочь Стефания (род. 13 февраля 2000 г.), сын Марк (род. 24 января 2018 г.).