SHAMAN записал видеообращение к Павлу Дурову, посоветовав ему возвращаться домой

Наш земляк Ярослав Дронов особо отметил, что нигде так свободно не дышится, как в России.

После сообщения о том, что во Франции задержан основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров, певец SHAMAN записал для него видеообращение.

— Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут.

Отметим, что едва ли не каждый второй комментарий в телеграм-канале SHAMANa — «Дуров? А кто это?».

Основателя ВК и ТГ задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже, когда он прилетел из Азербайджана. Павла Дурова обвиняют в причастности к ряду преступлений из-за недостаточной модерации Telegram. Есть сведения, что Павлу могут предъявить обвинения вплоть до терроризма, и что ему грозит 25 лет тюрьмы.

В поддержку бизнесмена высказались Илон Маск, Владислав Даванков, Такер Карлсон и другие.