В Туле после «Гонки героев» умер спортсмен

Накануне в парке активного отдыхал «Некрасово» в Туле прошла «Гонка героев». Во время забега одному из спортсменов, 38-летнему мужчине, стало плохо. Внезапно ему стало трудно дышать.

На мероприятии дежурила скорая. Врачи пытались помочь пострадавшему и доставили его в больницу. Однако мужчина умер.

В пресс-службе минспорта прокомментировали:

- Во время забега 38-летнему мужчине стало плохо. Присутствующая на мероприятии бригада скорой помощи незамедлительно приступила к реанимационным действиям и доставила мужчину в больницу. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.

Напомним, что у всех участников забега обязательно должна быть справка о состоянии здоровья и допуске для таких соревнований.