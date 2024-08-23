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Тульским муниципалитетам передали новую коммунальную технику
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским муниципалитетам передали новую коммунальную технику

Мини-погрузчики предназначены для качественного содержания общественных пространств.

23 августа 11 муниципалитетов региона получили коммунальные машины для уборки общественных пространств. Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков передал ключи представителям администраций.

По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева министерство ЖКХ ежегодно проводит оценку качества содержания общественных пространств в регионе. Так, в июле профильные специалисты проанализировали качество содержания 109 общественных пространств в 24 муниципальных образованиях.

По результатам оценки трем муниципалитетам-лидерам в качестве поощрения выделены дотации в размере 5 млн каждому на развитие и благоустройство территорий.

Для повышения качества содержания благоустроенных территорий из регионального бюджета выделены средства на приобретение специализированной техники. 

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— Новая техника — это дополнительная мотивация для муниципалитетов региона повышать качество содержания общественных территорий. Важно не только благоустроить пространства, но и в дальнейшем сохранить их в надлежащем состоянии. Мини-погрузчики будут помогать справляться с этими задачами, — отметил Олег Дючков.

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