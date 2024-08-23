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На ул. Ф. Энгельса водитель «не заметил» дорожную разметку

На ул. Ф. Энгельса водитель «не заметил» дорожную разметку

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию еще одно видео от одного из наших постоянных авторов, Дмитрия Л. Кадры сняты перед перекрестком у. Фридриха Энгельса и ул. Первомайской в Туле. На них видно, как водитель Toyota нарушил ПДД, заехав за сплошную линию разметку.

«Прекрасно видно сплошную, но водителю было все равно на нее», — сообщил автор записи.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Событие
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Место
Тула
 

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