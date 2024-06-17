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  4. Бастрыкину будут докладывать о ходе расследования дела против бросившей ребенка тулячки - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Появилось видео, как мать оставляет коляску на парковке Северной Мызы

Появилось видео, как мать оставляет коляску на парковке Северной Мызы

Поступок, не поддающийся логике.

На кадрах видно, как женщина подвозит коляску к парковке, потом чуть не упускает ее (коляска произвольно катится под уклон), а после этого все же оставляет ее между автомобилей. И — покидает место событий.

 

Напомним, двухмесячного ребенка, «припаркованного» в коляске на придомовой стоянке, нашли 16 июня рано утром. Малыш провел там почти всю ночь. Приехавшие по вызову полицейские быстро нашли мать — она спала дома. По нашей информации, 25-летняя женщина была пьяна.

С ребенком все в порядке, его быстро доставили в детскую областную больницу. А вот мать ждет уголовное наказание: следователи СК возбудили уголовное дело об оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ).

К слову, делом заинтересовался председатель СК РФ: Бастрыкин потребовал докладывать ему о ходе расследования. 

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Событие
бросила ребенкаСеверная Мыза
Место
Тула
 

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