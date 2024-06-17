Появилось видео, как мать оставляет коляску на парковке Северной Мызы

На кадрах видно, как женщина подвозит коляску к парковке, потом чуть не упускает ее (коляска произвольно катится под уклон), а после этого все же оставляет ее между автомобилей. И — покидает место событий.

Напомним, двухмесячного ребенка, «припаркованного» в коляске на придомовой стоянке, нашли 16 июня рано утром. Малыш провел там почти всю ночь. Приехавшие по вызову полицейские быстро нашли мать — она спала дома. По нашей информации, 25-летняя женщина была пьяна.

С ребенком все в порядке, его быстро доставили в детскую областную больницу. А вот мать ждет уголовное наказание: следователи СК возбудили уголовное дело об оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ).

К слову, делом заинтересовался председатель СК РФ: Бастрыкин потребовал докладывать ему о ходе расследования.