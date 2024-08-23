СК завел уголовное дело по факту убийства девушки в лесополосе под Тулой

фото: СУ СКР по Тульской области

По некоторым данным, речь идет о пропавшей около двух месяцев назад тулячке.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту убийства 32-летней местной жительницы. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе в поселке Ленинском.

— Следствием осмотрено место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление причастного к убийству лица, — сообщили в региональном ведомстве.

Как стало известно Myslo, девушку избили, потом зарезали, а труп пытались поджечь. Есть версия, что это пропавшая около двух месяцев назад местная жительница. В убийстве подозревают ее ближайшее окружение.