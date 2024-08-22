  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Две школы Тульской области вошли в число лучших в России - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Две школы Тульской области вошли в число лучших в России

Две школы Тульской области вошли в число лучших в России

Агентство RAEX подготовило рейтинги лучших российских школ по критерию поступления выпускников в ведущие университеты страны.

Рейтинги разбиты на две группы. В первой из них представлены школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России, – это рейтинги по конкурентоспособности. Во второй группе представлены рейтинги по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы – это рейтинги по масштабу.

Главная новация исследования – составление рейтингов по конкурентоспособности не только общенационального, но и регионального уровня: впервые составлены рейтинги по конкурентоспособности выпускников 85 регионов России.

Лучшие школы Тульской области по конкурентоспособности выпускников за 2024 год: 

  1. Ефремовский физико-математический лицей,
  2. Лицей № 1,
  3. Центр образования - гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских,
  4. Лицей (Новомосковск),
  5. Лицей № 2 имени Б. А. Слободскова,
  6. Лицей № 1 г. Щекино,
  7. Гимназия № 18 (Алексин),
  8. Центр образования № 38,
  9. Центр образования № 1 - гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.,
  10. Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Рейтинг школ Тульской области по масштабу: 

  1. Лицей № 2 имени Б. А. Слободскова,
  2. Центр образования № 1 - гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.,
  3. Центр образования - гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских,
  4. Лицей (Новомосковск),
  5. Лицей № 1,
  6. Ефремовский физико-математический лицей,
  7. Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
  8. Центр образования № 38,
  9. Центр образования № 27,
  10. Центр образования № 20.

В ТОП-300 лучших школ вошли Ефремовский физико-математический лицей (на 97 месте) и лицей № 1 Тулы (на 121 месте).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:38 0
Другие статьи по темам
Событие
рейтингшколыобразование
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Калужском шоссе водитель Chevrolet лихо пролетел по обочине
На Калужском шоссе водитель Chevrolet лихо пролетел по обочине
Землевладелец из Киреевского района получил штраф за бардак на участке
Землевладелец из Киреевского района получил штраф за бардак на участке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.