Две школы Тульской области вошли в число лучших в России

Рейтинги разбиты на две группы. В первой из них представлены школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России, – это рейтинги по конкурентоспособности. Во второй группе представлены рейтинги по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы – это рейтинги по масштабу.
Главная новация исследования – составление рейтингов по конкурентоспособности не только общенационального, но и регионального уровня: впервые составлены рейтинги по конкурентоспособности выпускников 85 регионов России.
Лучшие школы Тульской области по конкурентоспособности выпускников за 2024 год:
- Ефремовский физико-математический лицей,
- Лицей № 1,
- Центр образования - гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских,
- Лицей (Новомосковск),
- Лицей № 2 имени Б. А. Слободскова,
- Лицей № 1 г. Щекино,
- Гимназия № 18 (Алексин),
- Центр образования № 38,
- Центр образования № 1 - гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.,
- Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
Рейтинг школ Тульской области по масштабу:
- Лицей № 2 имени Б. А. Слободскова,
- Центр образования № 1 - гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.,
- Центр образования - гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских,
- Лицей (Новомосковск),
- Лицей № 1,
- Ефремовский физико-математический лицей,
- Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
- Центр образования № 38,
- Центр образования № 27,
- Центр образования № 20.
В ТОП-300 лучших школ вошли Ефремовский физико-математический лицей (на 97 месте) и лицей № 1 Тулы (на 121 месте).