Две школы Тульской области вошли в число лучших в России

Рейтинги разбиты на две группы. В первой из них представлены школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России, – это рейтинги по конкурентоспособности. Во второй группе представлены рейтинги по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы – это рейтинги по масштабу.



Главная новация исследования – составление рейтингов по конкурентоспособности не только общенационального, но и регионального уровня: впервые составлены рейтинги по конкурентоспособности выпускников 85 регионов России.

Лучшие школы Тульской области по конкурентоспособности выпускников за 2024 год:

Ефремовский физико-математический лицей, Лицей № 1, Центр образования - гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских, Лицей (Новомосковск), Лицей № 2 имени Б. А. Слободскова, Лицей № 1 г. Щекино, Гимназия № 18 (Алексин), Центр образования № 38, Центр образования № 1 - гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е., Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Рейтинг школ Тульской области по масштабу:

Лицей № 2 имени Б. А. Слободскова, Центр образования № 1 - гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е., Центр образования - гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских, Лицей (Новомосковск), Лицей № 1, Ефремовский физико-математический лицей, Лицей при ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Центр образования № 38, Центр образования № 27, Центр образования № 20.

В ТОП-300 лучших школ вошли Ефремовский физико-математический лицей (на 97 месте) и лицей № 1 Тулы (на 121 месте).