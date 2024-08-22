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В больницу Ефремова поступило медоборудование для реабилитации пациентов после инсульта
Фото минздрава Тульской области.

В больницу Ефремова поступило медоборудование для реабилитации пациентов после инсульта

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» продолжается дооснащение медучреждений региона.

В Ефремовской районной клинической больнице появились аппараты механотерапии конечностей и универсальные тренажеры, которые позволяют проводить успешную реабилитацию пациентов после инсультов и инфарктов.

Как сообщает минздрав Тульской области, новый диагностический комплекс позволяет проводить ультразвуковые исследования, например, оценить состояние кровеносных сосудов и сердца.

— Теперь мы можем проводить исследования с еще большей точностью и детальностью, что позволяет нам выявлять патологии на ранних стадиях и своевременно назначить лечение, — рассказала заведующая дневным стационаром Татьяна Блок.

Всего с 2019 года в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Ефремовскую больницу поступило более 50 единиц оборудования, помогающего пациентам с болезнями системы кровообращения. Это рентгеновский компьютерный томограф для проведения исследования сердца и головного мозга, УЗИ-аппарат, стабилоплатформа, комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции, тренажеры для тренировки ходьбы, более 40 функциональных кроватей и прикроватных кресел.

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