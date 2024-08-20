  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области фермерша держала коз и овец с нарушениями ветеринарных норм - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области фермерша держала коз и овец с нарушениями ветеринарных норм
Фото: 777.fsvps.gov.ru

В Тульской области фермерша держала коз и овец с нарушениями ветеринарных норм

После выездной проверки сотрудники Россельхознадзора выдали ей предостережение.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели выездное обследование в тульской предпринимательницы, которая специализируется на содержании и разведении мелкого рогатого скота.

Были выявлены многочисленные нарушения: территория животноводческих помещений не огорожена, въезд на территорию фермы не оборудован барьером с дезинфицирующими растворами, возле поилок и  кормушек нет твёрдого покрытия, а свежее молоко хранится в одном помещении с козами.

Всё это свидетельствует о признаках нарушения  ФЗ «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил содержания мелкого рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации». По итогам проверки владелице фермы было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Событие
Россельхознадзорсельское хозяйствонарушения законодательствафермамелкий рогатый скот
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский облсуд продолжает рассматривать дело о геноциде в годы ВОВ
Тульский облсуд продолжает рассматривать дело о геноциде в годы ВОВ
В тульском филиале ГИМ открылась выставка «Забытая война»: фоторепортаж
В тульском филиале ГИМ открылась выставка «Забытая война»: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.