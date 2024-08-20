В Тульской области фермерша держала коз и овец с нарушениями ветеринарных норм

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели выездное обследование в тульской предпринимательницы, которая специализируется на содержании и разведении мелкого рогатого скота.

Были выявлены многочисленные нарушения: территория животноводческих помещений не огорожена, въезд на территорию фермы не оборудован барьером с дезинфицирующими растворами, возле поилок и кормушек нет твёрдого покрытия, а свежее молоко хранится в одном помещении с козами.

Всё это свидетельствует о признаках нарушения ФЗ «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил содержания мелкого рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации». По итогам проверки владелице фермы было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.