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В тульском филиале ГИМ открылась выставка «Забытая война»: фоторепортаж

В тульском филиале ГИМ открылась выставка «Забытая война»: фоторепортаж

Экспозиция посвящена Первой мировой войне. Над ней работали специалисты Исторического музея и Государственного музея-заповедника «Царское Село».

В открытии выставки приняли участие генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В августе 1914 года в ГИМ был создан Отдел текущей войны. Позже музейные фонды пополнялись материалами трофейных комиссий, Военно-исторического музея, Артиллерийского исторического музея, комплексами, передававшимися из семей участников войны, а также памятниками, привезенными из историко-бытовых экспедиций.

Вступительный раздел выставки призван познакомить посетителя с событиями Первой мировой войны, коренным образом перевернувшими представление о ведении военных действий. Первая мировая война стала войной техники и новых технологий – в боевых действиях использовались морские мины, подводные лодки, торпеды, дирижабли, аэростаты и автомобили.

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Тема организации помощи раненым найдет отражение в материалах, переданных на выставку Государственным архивом Тульской области. Архив представит серию фотографий лазарета № 6, располагавшегося в Туле, доме № 10 по улице Пятницкой (Металлистов). Сейчас там располагается филиал Исторического музея.

Боевые награды и портреты георгиевских кавалеров, написанные с натуры иногда непосредственно в окопах, также составляют один из разделов выставки. В экспозиции выставки будут демонстрироваться и военные трофеи, среди которых вооружение, обмундирование и личные вещи солдат и офицеров армий Тройственного союза.

Выставка будет сопровождаться показом военной хроники 1914-1917 годов. Подробности можно узнать по телефону: 8(4872)77-31-65.

 

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сегодня, в 20:15 0
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