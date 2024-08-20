В тульском филиале ГИМ открылась выставка «Забытая война»: фоторепортаж

Экспозиция посвящена Первой мировой войне. Над ней работали специалисты Исторического музея и Государственного музея-заповедника «Царское Село».

В открытии выставки приняли участие генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В августе 1914 года в ГИМ был создан Отдел текущей войны. Позже музейные фонды пополнялись материалами трофейных комиссий, Военно-исторического музея, Артиллерийского исторического музея, комплексами, передававшимися из семей участников войны, а также памятниками, привезенными из историко-бытовых экспедиций.

Вступительный раздел выставки призван познакомить посетителя с событиями Первой мировой войны, коренным образом перевернувшими представление о ведении военных действий. Первая мировая война стала войной техники и новых технологий – в боевых действиях использовались морские мины, подводные лодки, торпеды, дирижабли, аэростаты и автомобили.

Тема организации помощи раненым найдет отражение в материалах, переданных на выставку Государственным архивом Тульской области. Архив представит серию фотографий лазарета № 6, располагавшегося в Туле, доме № 10 по улице Пятницкой (Металлистов). Сейчас там располагается филиал Исторического музея.

Боевые награды и портреты георгиевских кавалеров, написанные с натуры иногда непосредственно в окопах, также составляют один из разделов выставки. В экспозиции выставки будут демонстрироваться и военные трофеи, среди которых вооружение, обмундирование и личные вещи солдат и офицеров армий Тройственного союза.