Тульский облсуд продолжает рассматривать дело о геноциде в годы ВОВ

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На заседании были представлены показания специалистов историков, которые сообщили об установленных фактах злодеяний немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Арсеньевского и Одоевского районов. Об этом сообщает Тульский областной суд.

Научный сотрудник Института Российской истории РАН Александр Дюков раскрыл теоретические аспекты планирования «войны на уничтожение», целью которой было массовое уничтожение населения на территории Советского Союза. Специалист рассказал, что немецкие солдаты морили жителей оккупированных территорий голодом, а также совершали бесчисленные убийства мирного населения. Всё это свидетельствует о геноциде по этническому признаку.

Профессор кафедры истории и археологии ТГПУ им. Л. Н.Толстого Елена Симонова рассказала о работе с архивными документами, позволяющими раскрыть специфические черты нацистского режима: преступления против детства, карательные операции по уничтожению мирного населения, эксплуатация труда, угон людей на принудительные работы.

Научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна» Галина Алексеева сообщила, что на протяжении 47 дней фашистской оккупации для нужд немецких войск использовались все музейные здания. Было похищено более 100 экспонатов из музея, безжалостно уничтожен яблоневый сад, сожжены Яснополянская школа и больница. В конце концов фашисты подожгли дом графа, но местные жители смогли справиться с огнём.

Далее суд заслушал свидетелей Николая Федина и Ксению Дацюк, рассказавших о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Арсеньевского и Одоевского районов Тульской области. Оба свидетеля отметили особую жестокость оккупантов в отношении мирного населения, обращение, унижающее человеческое достоинство, а также издевательства.