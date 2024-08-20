Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту смерти тульского политтехнолога Владислава Абрамова

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возбудить уголовное дело по факту смерти 40-летнего Владислава Абрамова.

Напомним, 5 декабря 2023 года толпа молодых людей жестоко избила тульского политтехнолога возле одного из круглосуточных заведений на улице Октябрьской. Через пару дней Абрамов скончался при транспортировке в больницу. В СУ СК России по Тульской области по данному факту проводилась процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано.

Согласно заключению судмедэкспертов смерть Владислава Абрамова не носила криминального характера, так как полученные повреждения не имели причинно-следственной связи с его гибелью:

— Череп цел и головной мозг не поврежден, следовательно, все остальные повреждения являются сопутствующими и не связанными со смертью от травмы. Изучив фрагмент сердечной сумки, можно сделать вывод, что причиной смерти явилась сердечная патология. А именно — сердечная недостаточность.

Отметим, что специалист, чья подпись стоит на результатах судмедэкспертизы, ранее был судим за фальсификацию результатов экспертизы.

Кроме этого, Бастрыкин поручил управлению кадров СК России провести служебную проверку по факту отказа в возбуждении уголовного дела и доложить о ее результатах.