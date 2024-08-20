Роспотребнадзор рассказал тулякам, почему одних комары кусают, а других нет

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Ежегодно 20 августа отмечается Всемирный день комара. Но проводится он не с целью чествования этого весьма нелюбимого людьми насекомого. На территории России обитает более 100 видов и подвидов комаров. Опасны далеко не все — переносчиками инфекций являются только пять из них (Anopheles, Culiseta, Aedes, Culex и Coquillettidia), рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тульской области.

Кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей эндемичных (свойственных) для России болезней — туляремии, дирофиляриоза, лихорадки Западного Нила, японского энцефалита, лихорадок, вызываемых вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга).

Почему одних людей комары кусают, а других нет?

Возраст. Известно, что комары больше всего любят кусать детей и молодых, так как тонкая, нежная и упругая их кожа легче прокусывается, чем у пожилых людей. Некоторые утверждают, что комары больше кусают женщин, так как это ускоряет процессы размножения и увеличивает комариное потомство. Однако, как показывает жизнь, комары кусают мужчин и женщин одинаково, если они оба не имеют вредных привычек — не курят и не употребляют алкоголь, а также едят одну и ту же пищу.

Группа крови. Доказано, люди с первой и второй группой крови подвергаются атакам комаров в 2 раза чаще, чем те, у кого в жилах течет кровь 3-й и 4-й группы.

Пиво, квас и алкоголь. Комары неравнодушны к запаху солодовых напитков, поэтому риск стать жертвой роя комаров после употребления пива и кваса в разы больше. Вероятность быть укушенным комарами весомо повышается и при употреблении водки, так как алкоголь, попавший в кровь, заставляет сердце биться чаще, что ускоряет кровообращение и повышает температуру тела. Тепло притягивает комаров и поэтому нет ничего удивительного, если выпивший человек заснет на природе и, очнувшись, окажется опухшим после укуса полчища комаров.

Углекислый газ. Комары находят свою жертву по запаху углекислого газа, выдыхаемого человеком. Чем больше углекислого газа производится в легких человека, тем более лакомым кусочком он является для комаров. К такой категории относятся люди крупной комплекции, страдающие от ожирения, и беременные женщины, которые выдыхают углекислого газа на 21% больше, чем остальные представители прекрасной половины человечества.

Запах пота. Комаров сильно привлекает и запах пота, точнее ароматы молочной и мочевой кислоты, аммиака и других веществ, содержащихся в потовых выделениях. При этом комару без разницы, каким образом вспотел человек — уже месяц не мылся или интенсивно занимался спортом.

Сладкий вкус. Комары предпочитают людей, которые употребляют много сладостей. Сахар делает кожу «слаще на вкус» и обогащает кровь молочной кислотой, которая образуется при распаде глюкозы. По этой же причине комары любят кусать больных сахарным диабетом, им нравится не только их сладкая кровь, но и выдыхаемый им воздух с запахом эстрадиола и ацетона.