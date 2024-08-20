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В Туле пройдет экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле пройдет экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев»

Участникам предстоит преодолеть 31 испытание.

24 августа в парке активного отдыха «Некрасово» пройдет традиционная «Гонка героев». В экстремальном забеге с препятствиями примут участие 2500 человек. 

Любителей экстремального спорта ждет трасса длиной почти 9 км и 31 испытание на силу и выносливость. Полоса препятствий включает в себя традиционные рукоходы разной сложности: «двойное вращение», «лестница» и другие. Пройти их необходимо только за счет силы рук, не касаясь земли.

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Отдельную сложность трассе добавляют многочисленные рвы и преграды из воды и грязи, преодолевая которые, нужно, например, проползти под сеткой или колючей проволокой.

Кроме того, участникам предстоит преодолеть и свои страхи: чтобы пройти препятствие «проем из шин» следует пролезть в очень узкие проемы между автомобильных покрышек. Финальным испытанием станет подъем по канату на восьмиметровый «Эверест». 

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Пройти «Гонку» может любой желающий старше 18 лет в одном из трех форматов: индивидуальном чемпионате или массовом старте, а также в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Те любители спорта, которые не смогут собрать свою собственную команду, имеют возможность принять участие в мероприятии в формате «Место в команде». Такой формат участия дает возможность не только проверить свои силы на дистанции, но и обзавестись новыми друзьями — команды формируются из незнакомых друг с другом людей. 

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Отдельно состоится старт корпоративных команд. В нем примут участие около 600 человек. На старт «Гонки Героев» в Туле выйдут команды Сбера, ГПБ, Технической академии Росатома, Института Мосинжпроекта и других организаций.

В рамках «Гонки Героев» также пройдут Всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями (OCR), в которых примут участие сильнейшие спортсмены со всей страны.

— С каждым годом Всероссийские соревнования по гонкам с препятствиями становятся все интереснее. Каждый сезон мы увеличиваем количество городов проведения официальных стартов, поэтому в списках лидеров появляется много новых имен, что радует. Значит, спорт развивается, значит, есть интерес и большие перспективы.

Что касается Тулы, то я в большом ожидании финишного протокола, чтобы понять, кто отберется в сборную региона. Как правило, эти атлеты будут бороться за попадание в сборную России в следующем году, — прокомментировал Никита Крюков, олимпийский чемпион по лыжному спринту и главный тренер сборной России по гонкам с препятствиями.

Программа мероприятия

8.30 — Открытие фан-зоны.
9.45 — Официальное открытие Всероссийских соревнований и чемпионата.
10.00 — Старт Всероссийских соревнований.
10.05 — Старт чемпионата.
10.30 — Официальное открытие «Гонки Героев».
10.45 — Массовый старт.
11.30 — Старт корпоративных команд.
13.30 — Старт команд.
13.40 — Награждение Всероссийских соревнований.
14.00 — Награждение чемпионата.
19.30 — Окончание мероприятия.

Узнать больше можно на сайте и в соцсетях проекта. 

Возрастной ценз: для участников 18+, для зрителей 0+. 

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сегодня, в 17:12 +2
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