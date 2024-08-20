Какие дома Тулы будут обесточены 21 августа

С 9.00 до 17.00 они пройдут последующим адресам:
- ул. Арсенальная, 20,
- ул. Металлургов, 71-а, 88, 90, 92, 94, 96,
- ул. 3-я Песчаная, 35-45 (нечётн.),
- 6-й Песчаный пр-д, 4-16 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 8-й Песчаный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.),
- ул. 2-я Песчаная, 42,
- ул. Декабристов, 166-178 (чётн.),
- пос. Скуратово: пос. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 21-а,
- ул. Грибоедова, 21-53 (нечётн.), 1-а, 2, 6, 6-а,
- ул. Жуковского, 6-11,
- ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
- ул. Чернышевского, 4-18 (чётн.), 3-13 (нечётн.), 13-а,
- ул. Никитина, 15-23 (нечётн.), 11, 12, 12-б,
- ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
- ул. Чехова, 25-29 (нечётн.), 28, 29-а, 30, 32, 32-а,
- ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-13 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64,
- пос. 2-й Западный: ул. Маяковского, 22-52 (чётн.), 21, 23, 37, 40-а,
- пос. Южный: ул. Автомобилистов, 12, 18, 20,
- ул. Шахтёрская, 1, 2,
- пос. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.), 33-а,
- ул. Гагарина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 9-а,
- ул. Овражная, 12-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2, 4, 6, 11-а,
- 1-й пр-д, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),
- 2-й пр-д, 16-26 (чётн.), 19-29 (нечётн.),
- 3-й пр-д, 24-34 (чётн.), 27, 29,
- 4-й пр-д, 32-42 (чётн.),
- пос. Хомяково: ул. Хомяковская,
- ул. Березовая,
- ул. Новая,
- ул. Солнечная,
- Хомяковский пр-д,
- Хомяковское шоссе, 12, 10, 8, 6, 5/4, 3, 14, 2, 4/7, 7,
- ул. Архангельская,
- 1-й Архангельский пр-д,
- 2-й Архангельский пр-д,
- ул. Фестивальная, 146,
- д. Ивановка,
- ул. Венёвская,
- ул. Садовая,
- ул. Луговая,
- ул. Чукотская,
- ул. Холостова,
- ул. Крестьянская,
- ул. Ивановская.